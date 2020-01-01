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Псевдобанківський працівник ошукав жінку з Волині на чималу суму

Псевдобанківський працівник ошукав жінку з Волині на чималу суму
Учора, 2 квітня, псевдобанківський працівник ошукав 59- річну жительку селища Голоби Ковельського району.

Про це повідомляє Ковельський відділ поліції ГУНП у Волинській області.

На мобільний телефон до заявниці прийшло СМС-повідомлення про те, що її банківська картка заблокована. При передзвоні на номер з СМС- повідомлення у телефонному режимі під приводом авторизації банківської картки спритник заволодів грошовими коштами ковельчанки в сумі 17 тисяч гривень.

Працівники Ковельського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення злочину.

Поліція вкотре просить ніколи не називати незнайомцям особисті дані, номери карткових рахунків та пін-код, не здійснювати платіжні операції, які вам не зрозумілі, не діяти за інструкціями незнайомих осіб, які намагаються в цьому допомогти.

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Теги: псевдобанкір, шахрайство, Голоби
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