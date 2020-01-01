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Арей, Рувим, Хава: які чудернацькі імена давали лучани своїм малюкам

Арей, Рувим, Хава: які чудернацькі імена давали лучани своїм малюкам
Розповіли, які рідковживані імена давали лучани своїм чадам за перший квартал 2020 року.

Інформує заступниця начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Львів) Ольга Семенюк, пише "Район. Луцьк".

До слова, народилося 327 дівчаток і 334 хлопчики, всього 661 дитина.

Новоспечені батьки хлопчиків найчастіше називали: Марк, Ілля, Артем, Макар, Богдан, Дмитро, Роман, Матвій, Денис, Максим, Даниїл, Давид, Данило, Володимир, Владислав, Олександр, Тимофій, Іван, Захар, Дем’ян, Микола, Арсен, Орест, Ярослав, Кирило, Вадим, Павло, Тимур, Назар, Андрій, Тарас, Кирило, Даніель.

Дівчаток: Анастасія, Анна, Софія, Марта, Христина, Єва, Марія, Уляна, Поліна, Катерина, Злата, Аліса, Мілана, Єлизавета, Аделіна, Соломія, Дарина, Маргарита, Вероніка, Владислава, Олександра, Домініка, Кіра, Емілія, Аліса, Вікторія, Діана, Ангеліна, Аріана.

Рідковживані імена батьки обирали для хлопчиків такі: Ренат, Арей, Емір, Рамір, Аслан, Авенір, Рувим, Алан, Разан, Мурат, Дан, Єфим, Ярема, Адам, Аким, Крістіан, Нестор, Микита, Мануель, Єгор, Антон, Петро, Еміліан, Ельдар, Єгор.

А дівчаток такі: Лія, Амелія, Данелія, Естер, Марфа, Камілія, Хава, Єсенія, Ванеса, Даніела, Лукія, Фатіма, Влада, Марічка, Мілена, Олівія, Аріадна, Дана, Зої, Альбіна, Зоя Айша, Любов, Софі Султан, Антоніна, Ольга, Таїсія.

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Теги: чудернацькі імена, Луцьк, малюки
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Коментарі 1
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Чорнота вже і в нас народжується.
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