«З миру по нитці»: на кошти меценатів для медиків волинської лікарні куплять захисний одяг
Сьогодні, 16:31
Для медиків Нововолинської центральної міської лікарні куплять захисні костюми на кошти, які вдалося зібрати завдяки небайдужим людям.
Станом на 5-те квітня зібрали 38 710 гривень, - про це на своїй сторінці у фейсбуці пише лікар-реаніматолог Алла Шелестовська.
Лікарка написала, що на зібрані гроші вдасться закупити 108 комбінезонів для відділення реанімації Нововолинської центральної міської лікарні і повідомила, що наразі збір коштів припиняють.
Раніше лікарі анестезіологи та реаніматологи НЦМЛ звернулися за фінансовою допомогою.
“Щиро всім дякую за активність і жертовність в придбанні захисних комбінезонів для відділення реанімації НЦМЛ. Вже зібрано 38710 гривень, а це 108 комплектів, оформляємо замовлення. Тобто це той мінімум, який хотіли отримати. Тому оголошуємо збір припиненим! Всім хто хоче додатково переказати допомогу, будемо вдячні, звіт про використання обов’язково опублікуємо! Дякую дуже! Здоров’я всім!”,- написала лікарка.
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Станом на 5-те квітня зібрали 38 710 гривень, - про це на своїй сторінці у фейсбуці пише лікар-реаніматолог Алла Шелестовська.
Лікарка написала, що на зібрані гроші вдасться закупити 108 комбінезонів для відділення реанімації Нововолинської центральної міської лікарні і повідомила, що наразі збір коштів припиняють.
Раніше лікарі анестезіологи та реаніматологи НЦМЛ звернулися за фінансовою допомогою.
“Щиро всім дякую за активність і жертовність в придбанні захисних комбінезонів для відділення реанімації НЦМЛ. Вже зібрано 38710 гривень, а це 108 комплектів, оформляємо замовлення. Тобто це той мінімум, який хотіли отримати. Тому оголошуємо збір припиненим! Всім хто хоче додатково переказати допомогу, будемо вдячні, звіт про використання обов’язково опублікуємо! Дякую дуже! Здоров’я всім!”,- написала лікарка.
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