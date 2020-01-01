вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині на коронавірус захворіла дворічна дитина

На Волині на коронавірус захворіла дворічна дитина
У Володимирі-Волинському захворювання на коронавірус підтвердили у дворічної дитини.

Також коронавірусом заразилася мати дитини, - повідомляє Район.Володимир-Волинський.

Цю інформацію підтвердила виконуюча обов'язки головного лікаря Володимир-Волинського ТМО Тетяна Ващук.

Як відомо, сьогодні, 6 квітня захворювання на коронавірус підтвердили у трьох жителів Володимир-Волинського району. Серед уражених вірусною інфекцією – 1 особа з району та 2 з міста Володимира-Волинського.

Як стало відомо, матір і її дитина – це контактні особи із хворою на коронавірус. Сьогодні прийшли позитивні ПЛР тести. Також цей тест позитивний ще в одного члена цієї сім'ї – у бабусі.

Наразі це наймолодша хвора дитина на COVID19 на Волині.

Раніше коронавірус виявили у 7-річної дівчинки з Гіркої Полонки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, коронавірус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомо, у яких населених пунктах Волині виявили COVID-19
У Волинській ОДА пояснили, що буде із соціальними виплатами під час карантину
100% натуральності: смаколики з волинських лісів можна купити онлайн
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині на коронавірус захворіла дворічна дитина
Сьогодні, 21:10
Афіша online подій на карантині: що подивитися та послухати, сидячи вдома
Сьогодні, 20:45
У Луцьку горить церква, є постраждалі. ФОТО
Сьогодні, 20:20
Волинь має понад 2,2 мільярда гривень податкових надходжень
Сьогодні, 20:15
Погода в Луцьку та Волинській області на Благовіщення
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
На Волині – перше одужання від коронавірусу На Волині – перше одужання від коронавірусу
Сьогодні, 19:38
У родичів та колег померлого водія «швидкої» з Волині виявили коронавірус У родичів та колег померлого водія «швидкої» з Волині виявили коронавірус
Сьогодні, 18:43
На Волині досі не відправили на обов’язкову обсервацію жодну людину На Волині досі не відправили на обов’язкову обсервацію жодну людину
Сьогодні, 16:33
У Луцьку експерти МОЗ перевіряють готовність лабораторії виявляти коронавірус У Луцьку експерти МОЗ перевіряють готовність лабораторії виявляти коронавірус
Сьогодні, 16:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині на коронавірус захворіла дворічна дитина
Сьогодні, 21:10
 0
Афіша online подій на карантині: що подивитися та послухати, сидячи вдома
Сьогодні, 20:45
 0
У Луцьку горить церква, є постраждалі. ФОТО
Сьогодні, 20:20
 0
Волинь має понад 2,2 мільярда гривень податкових надходжень
Сьогодні, 20:15
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на Благовіщення
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8