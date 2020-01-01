На Волині на коронавірус захворіла дворічна дитина





Також коронавірусом заразилася мати дитини, - повідомляє



Цю інформацію підтвердила виконуюча обов'язки головного лікаря Володимир-Волинського ТМО Тетяна Ващук.



Як відомо, сьогодні, 6 квітня



Як стало відомо, матір і її дитина – це контактні особи із хворою на коронавірус. Сьогодні прийшли позитивні ПЛР тести. Також цей тест позитивний ще в одного члена цієї сім'ї – у бабусі.



Наразі це наймолодша хвора дитина на COVID19 на Волині.



Раніше коронавірус виявили у 7-річної дівчинки з Гіркої Полонки.

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