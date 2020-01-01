На Волині на коронавірус захворіла дворічна дитина
Сьогодні, 21:10
У Володимирі-Волинському захворювання на коронавірус підтвердили у дворічної дитини.
Також коронавірусом заразилася мати дитини, - повідомляє Район.Володимир-Волинський.
Цю інформацію підтвердила виконуюча обов'язки головного лікаря Володимир-Волинського ТМО Тетяна Ващук.
Як відомо, сьогодні, 6 квітня захворювання на коронавірус підтвердили у трьох жителів Володимир-Волинського району. Серед уражених вірусною інфекцією – 1 особа з району та 2 з міста Володимира-Волинського.
Як стало відомо, матір і її дитина – це контактні особи із хворою на коронавірус. Сьогодні прийшли позитивні ПЛР тести. Також цей тест позитивний ще в одного члена цієї сім'ї – у бабусі.
Наразі це наймолодша хвора дитина на COVID19 на Волині.
Раніше коронавірус виявили у 7-річної дівчинки з Гіркої Полонки.
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Також коронавірусом заразилася мати дитини, - повідомляє Район.Володимир-Волинський.
Цю інформацію підтвердила виконуюча обов'язки головного лікаря Володимир-Волинського ТМО Тетяна Ващук.
Як відомо, сьогодні, 6 квітня захворювання на коронавірус підтвердили у трьох жителів Володимир-Волинського району. Серед уражених вірусною інфекцією – 1 особа з району та 2 з міста Володимира-Волинського.
Як стало відомо, матір і її дитина – це контактні особи із хворою на коронавірус. Сьогодні прийшли позитивні ПЛР тести. Також цей тест позитивний ще в одного члена цієї сім'ї – у бабусі.
Наразі це наймолодша хвора дитина на COVID19 на Волині.
Раніше коронавірус виявили у 7-річної дівчинки з Гіркої Полонки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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