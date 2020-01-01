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Уже два тижні шукають зниклу 26-річну жительку Ковеля

Уже два тижні шукають зниклу 26-річну жительку Ковеля
Поліцейські розшукують 26-річну Захарчук Оксану Сергіївну, жительку Ковеля.

Дівчина, у середу 25 березня пішла з дому та дотепер її місцезнаходження невідоме, - пише ГУНП у Волинськый області.

Прикмети: на вигляд 27-30 років, зріст 155 см, худорлявої тіло будови, волосся довге, чорне, фарбоване.

За попередньою інформацією може перебувати на території Ковеля та Ковельського району.

Поліція звертається до громадян, котрим відома інформація щодо місця перебування дівчини, з проханням невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (0332) 74-23-40, 050-533-24-82 або «102».





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Теги: розшук, ковельчанка, Волинь
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