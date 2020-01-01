«Який вірус вразив голови людей?»: волиняни влаштували стихійне сміттєзвалище у лісі. ФОТО





Фотографії розмістила Жанна Нікітченко у facebook-групі «Нетипове Рожище», - пише



«Який вірус вразив голови людей, коли спостерігаєш таке? Це моя прогулянка лісосмугою вздовж залізної дороги неподалік села Дмитрівка. Яку планету ми залишимо після себе прийдешнім поколінням?» – риторично запитує жінка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У лісосмузі поблизу села Дмитрівка Рожищенського району зафіксували стихійне сміттєзвалище.Фотографії розмістилау facebook-групі «Нетипове Рожище», - пише Район.Рожище «Який вірус вразив голови людей, коли спостерігаєш таке? Це моя прогулянка лісосмугою вздовж залізної дороги неподалік села Дмитрівка. Яку планету ми залишимо після себе прийдешнім поколінням?» – риторично запитує жінка.

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