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«Який вірус вразив голови людей?»: волиняни влаштували стихійне сміттєзвалище у лісі. ФОТО

«Який вірус вразив голови людей?»: волиняни влаштували стихійне сміттєзвалище у лісі. ФОТО
У лісосмузі поблизу села Дмитрівка Рожищенського району зафіксували стихійне сміттєзвалище.

Фотографії розмістила Жанна Нікітченко у facebook-групі «Нетипове Рожище», - пише Район.Рожище.

«Який вірус вразив голови людей, коли спостерігаєш таке? Це моя прогулянка лісосмугою вздовж залізної дороги неподалік села Дмитрівка. Яку планету ми залишимо після себе прийдешнім поколінням?» – риторично запитує жінка.

«Який вірус вразив голови людей?»: волиняни влаштували стихійне сміттєзвалище у лісі. ФОТО
«Який вірус вразив голови людей?»: волиняни влаштували стихійне сміттєзвалище у лісі. ФОТО
«Який вірус вразив голови людей?»: волиняни влаштували стихійне сміттєзвалище у лісі. ФОТО
«Який вірус вразив голови людей?»: волиняни влаштували стихійне сміттєзвалище у лісі. ФОТО
«Який вірус вразив голови людей?»: волиняни влаштували стихійне сміттєзвалище у лісі. ФОТО

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Теги: сміттєзвалище, Рожище
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