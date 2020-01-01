Пропонують отримати нібито «державну допомогу»: українців попереджають про новий вид шахрайства

Шахраї масово відправляють українцям повідомлення про нібито отримання допомоги від держави, при цьому намагаються дізнатися дані банківських карт.Про це повідомляє пресслужба Національного банку в Facebook."На жаль, навіть зараз шахраї не залишають спроб ошукати українців. Вони масово розсилають смс повідомлення від імені банків із пропозицією отримати нібито «державну допомогу». Для цього вони вимагають повідомити номер своєї платіжної картки, термін її дії та іншу інформацію", - йдеться у повідомлені.Зазначається, що зміст таких повідомлень може дещо різнитися, проте їх мета однакова – отримання персональних відомостей про громадян та їхні платіжні картки.Отож, Національний банк застерігає:- не відповідайте на такі повідомлення;- не телефонуйте за вказаними номерами;- не переходьте за посиланнями, що містяться в таких повідомленнях;- не розголошуйте та не пересилайте нікому в жодному разі свої персональні дані, термін дії платіжної картки та код безпеки CVC (три цифри на звороті картки).- Пам’ятайте! Працівники банків не мають права та повноважень запитувати ваші персональні дані, ПІН-коди до платіжних карток, динамічні коди підтверджень платежів та будь-яку іншу інформацію стосовно ваших рахунків.В НБУ також пояснили, що у разі нарахування будь-яких пенсійних, соціальних чи інших державних виплат (зокрема одноразової допомоги в розмірі 1000 грн) банки не телефонують клієнтам, не пишуть смс повідомлень, не запитують номер платіжної картки, термін її дії та інші персональні дані.