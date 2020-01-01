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Волинська поліція розшукує ексначальницю держпідприємства. ФОТО

Волинська поліція розшукує ексначальницю держпідприємства. ФОТО
Співробітники Луцького відділу поліції розшукують Демчук Марію Михайлівну, 4 жовтня 1973 року народження, жительку Луцька.

Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.

Раніше Марія Демчук була начальником Волинської регіональної філії» державного підприємства «Центр державного земельного кадастру».

Жінку підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України (службове підроблення) та яка зараз переховується від правоохоронних органів.

Поліція звертається до громадян, котрим відома інформація щодо місця перебування розшукуваної, з проханням невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (0332)-24-22-95, 066-419-49-12 або 102. Конфіденційність гарантують.

Волинська поліція розшукує ексначальницю держпідприємства. ФОТО

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Теги: поліція, Волинь, ексначальниця
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