Двох волинян покарали за спалювання сухої трави





Про це



Так, під час рейду виявили та зафіксували два факти підпалювання сухої трави у селищі Маневичі та селі Козлиничі Маневицького району. Головний спеціаліст, державний інспектор ОНПС державної екологічної інспекції у Волинській області Володимир Ольховік склав протоколи про адміністративні правопорушення за ст.77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.



Повідомляють, громадяни, які порушують вимоги пожежної безпеки на своїх присадибних ділянках чи земельних паях, будуть і надалі притягуватися до адміністративної відповідальності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчора, 8 квітня, поблизу населених пунктів Маневицького району поліцейські, рятувальники та екологи провели профілактичну роботу щодо недопущення громадянами спалювання сухої трави.Про це інформує пресслужба волинських рятувальників.Так, під час рейду виявили та зафіксували два факти підпалювання сухої трави у селищі Маневичі та селі Козлиничі Маневицького району. Головний спеціаліст, державний інспектор ОНПС державної екологічної інспекції у Волинській області Володимир Ольховік склав протоколи про адміністративні правопорушення за ст.77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.Повідомляють, громадяни, які порушують вимоги пожежної безпеки на своїх присадибних ділянках чи земельних паях, будуть і надалі притягуватися до адміністративної відповідальності.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію