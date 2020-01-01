Сидіти вдома в закритому приміщенні – це також ризик, – луцький лікар

Олег Яковенко рекомендує лучанам виходити на прогулянки під час карантину, втім, обов’язково з дотриманням усіх карантинних обмежень, запроваджених урядом.



Про це він



“Сидіти вдома в закритому приміщенні – це також є певний ризик. Ми говоримо про коронавірусну інфекцію, але, окрім неї, навколо нас є багато інших інфекцій, які живуть поруч із нами все життя і всередині нас. Навіть ту маску, яку ви постійно носите, ви її все одно інфікуєте своєю інфекцією, і, якщо це відбувається у закритому середовищі, то можна мати несерйозні, але проблеми зі здоров’ям. Наприклад, загострення хронічного фарингіту”, – пояснив медик.



За його словами, виходити на вулицю і дихати свіжим повітрям потрібно. Але в тих рамках, які встановив уряд.



“Виходиш на вулицю – вдягни маску. Але якщо ти довго на вулиці, ти не повинен в тій масці ходити цілий день. Цю маску принаймні через 4 години ти маєш змінити. Зняти, утилізувати, або якщо вже вона багаторазового використання, то випрати і обробити”, – пояснив пульмонолог.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лікар-пульмонолог з Луцькарекомендує лучанам виходити на прогулянки під час карантину, втім, обов’язково з дотриманням усіх карантинних обмежень, запроваджених урядом.Про це він розповів 9 квітня в ефірі програми “Позиція” на 12 каналі.“Сидіти вдома в закритому приміщенні – це також є певний ризик. Ми говоримо про коронавірусну інфекцію, але, окрім неї, навколо нас є багато інших інфекцій, які живуть поруч із нами все життя і всередині нас. Навіть ту маску, яку ви постійно носите, ви її все одно інфікуєте своєю інфекцією, і, якщо це відбувається у закритому середовищі, то можна мати несерйозні, але проблеми зі здоров’ям. Наприклад, загострення хронічного фарингіту”, – пояснив медик.За його словами, виходити на вулицю і дихати свіжим повітрям потрібно. Але в тих рамках, які встановив уряд.“Виходиш на вулицю – вдягни маску. Але якщо ти довго на вулиці, ти не повинен в тій масці ходити цілий день. Цю маску принаймні через 4 години ти маєш змінити. Зняти, утилізувати, або якщо вже вона багаторазового використання, то випрати і обробити”, – пояснив пульмонолог.

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