У Вінниці від коронавірусу одужала 73-річна жінка з важкою патологією
Сьогодні, 17:01
У Вінниці від коронавірусу COVID-19 повністю одужала 73-річна пацієнтка з важкою патологією.
Про це повідомив мер міста Сергій Моргунов на онлайн-брифінгу щодо ситуації з епідемією у регіоні, - пише Обозреватель.
"Хочу повідомити дуже гарну новину: у нас одужала найстаріша пацієнтка, 73 років. У неї до всього іншого була досить важка патологія – гострий інфаркт і двостороння пневмонія, плюс ще й COVID-19. Але вона вже вилікувалася, і вчорашній день провела вдома. Бажаємо їй здоров'я ", – сказав він.
За словами чиновника, станом на 10 квітня у Вінниці зареєстровано 67 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Вік інфікованих – від 10 місяців до 73 років. Серед них 31 медик. Одужали 6 пацієнтів, зокрема й один медпрацівник із пологового будинку.
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Про це повідомив мер міста Сергій Моргунов на онлайн-брифінгу щодо ситуації з епідемією у регіоні, - пише Обозреватель.
"Хочу повідомити дуже гарну новину: у нас одужала найстаріша пацієнтка, 73 років. У неї до всього іншого була досить важка патологія – гострий інфаркт і двостороння пневмонія, плюс ще й COVID-19. Але вона вже вилікувалася, і вчорашній день провела вдома. Бажаємо їй здоров'я ", – сказав він.
За словами чиновника, станом на 10 квітня у Вінниці зареєстровано 67 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Вік інфікованих – від 10 місяців до 73 років. Серед них 31 медик. Одужали 6 пацієнтів, зокрема й один медпрацівник із пологового будинку.
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