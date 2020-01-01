У Вінниці від коронавірусу одужала 73-річна жінка з важкою патологією





Про це повідомив мер міста Сергій Моргунов на онлайн-брифінгу щодо ситуації з епідемією у регіоні, - пише



"Хочу повідомити дуже гарну новину: у нас одужала найстаріша пацієнтка, 73 років. У неї до всього іншого була досить важка патологія – гострий інфаркт і двостороння пневмонія, плюс ще й COVID-19. Але вона вже вилікувалася, і вчорашній день провела вдома. Бажаємо їй здоров'я ", – сказав він.



За словами чиновника, станом на 10 квітня у Вінниці зареєстровано 67 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Вік інфікованих – від 10 місяців до 73 років. Серед них 31 медик. Одужали 6 пацієнтів, зокрема й один медпрацівник із пологового будинку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Вінниці від коронавірусу COVID-19 повністю одужала 73-річна пацієнтка з важкою патологією.Про це повідомив мер міста Сергій Моргунов на онлайн-брифінгу щодо ситуації з епідемією у регіоні, - пише Обозреватель. "Хочу повідомити дуже гарну новину: у нас одужала найстаріша пацієнтка, 73 років. У неї до всього іншого була досить важка патологія – гострий інфаркт і двостороння пневмонія, плюс ще й COVID-19. Але вона вже вилікувалася, і вчорашній день провела вдома. Бажаємо їй здоров'я ", – сказав він.За словами чиновника, станом на 10 квітня у Вінниці зареєстровано 67 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Вік інфікованих – від 10 місяців до 73 років. Серед них 31 медик. Одужали 6 пацієнтів, зокрема й один медпрацівник із пологового будинку.

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