В Україну йдуть сильні заморозки
Сьогодні, 23:34
Найюлижчим часом в Україні варто очікувати сильних заморозків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Так, 12 квітня очікуються сильні заморозки вночі по всій території України. 13 квітня на заході країни температура на поверхні грунту та в повітрі опуститься до -5 морозу, що відповідає ІI рівню небезпечності.
У східних областях 14 квітня очікуються заморозки на поверхні ґрунту від 0 до -5 (І рівень небезпечності).
Раніше повідомлялося, що погода у Києві та Київській області 11 та 12 квітня вночі також очікується із заморозками. Зокрема, вночі температура у столиці опуститься до -2 морозу, у області - до -5 морозу.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Так, 12 квітня очікуються сильні заморозки вночі по всій території України. 13 квітня на заході країни температура на поверхні грунту та в повітрі опуститься до -5 морозу, що відповідає ІI рівню небезпечності.
У східних областях 14 квітня очікуються заморозки на поверхні ґрунту від 0 до -5 (І рівень небезпечності).
Раніше повідомлялося, що погода у Києві та Київській області 11 та 12 квітня вночі також очікується із заморозками. Зокрема, вночі температура у столиці опуститься до -2 морозу, у області - до -5 морозу.
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