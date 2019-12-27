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Луцький шоумен присвятив пісню лікарям. ВІДЕО

Луцький шоумен присвятив пісню лікарям. ВІДЕО
Відомий у Луцьку та на Волині співак, шоумен, арт-менеджер, композитор-виконавець, керівник вокальної студії та гурту «Шанс Music» Сергій Скулинець став співавтором пісні-присвяти лікарям.

Відео з виконанням пісні Сергій Скулинець опублікував на своїй сторінці в інстаграмі.

Слова пісні написала Мила Кирилюк, а Сергій Скулинець став автором музики.

«Янголам в білих халатах "Лікарям". Прем’єра!», – йдеться у дописі.

Теги: Сергій Скулинець, Луцьк
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