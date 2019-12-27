Луцький шоумен присвятив пісню лікарям. ВІДЕО

Відомий у Луцьку та на Волині співак, шоумен, арт-менеджер, композитор-виконавець, керівник вокальної студії та гурту «Шанс Music»став співавтором пісні-присвяти лікарям.Відео з виконанням пісні Сергій Скулинець опублікував на своїй сторінці в інстаграмі.Слова пісні написала Мила Кирилюк, а Сергій Скулинець став автором музики.«Янголам в білих халатах "Лікарям". Прем’єра!», – йдеться у дописі.