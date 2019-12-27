Луцький шоумен присвятив пісню лікарям. ВІДЕО
Сьогодні, 08:36
Відомий у Луцьку та на Волині співак, шоумен, арт-менеджер, композитор-виконавець, керівник вокальної студії та гурту «Шанс Music» Сергій Скулинець став співавтором пісні-присвяти лікарям.
Відео з виконанням пісні Сергій Скулинець опублікував на своїй сторінці в інстаграмі.
Слова пісні написала Мила Кирилюк, а Сергій Скулинець став автором музики.
«Янголам в білих халатах "Лікарям". Прем’єра!», – йдеться у дописі.
Відео з виконанням пісні Сергій Скулинець опублікував на своїй сторінці в інстаграмі.
Слова пісні написала Мила Кирилюк, а Сергій Скулинець став автором музики.
«Янголам в білих халатах "Лікарям". Прем’єра!», – йдеться у дописі.
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Янголам в білих халатах «Лікарям». Прем’єра!Сл. Мила Кирилюк, муз. Сергій Скулинець Хто підтримує лікарів, діліться та пишіть в коментарях!!!
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