Волинську лікарню забезпечать обладнанням вартістю понад 2 мільйони





Про це



Замовником виступає Комунальне некомерційне підприємство «Горохівська центральна районна лікарня Горохівської районної ради Волинської області».



Тендерні пропозиції приймають до 27 квітня, розпочнуть аукціон 28 квітня. Строк постачання товару – до 31 липня. Очікувана вартість становить 2,2 мільйона гривень.

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