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Волинську лікарню забезпечать обладнанням вартістю понад 2 мільйони

Волинську лікарню забезпечать обладнанням вартістю понад 2 мільйони
Постачальника медичного обладнання (комплекс відеогастроскоп, відеоколоноскоп,відеопроцесор, монітор, візок) визначать у результаті відкритих торгів.

Про це пише Волинь online.

Замовником виступає Комунальне некомерційне підприємство «Горохівська центральна районна лікарня Горохівської районної ради Волинської області».

Тендерні пропозиції приймають до 27 квітня, розпочнуть аукціон 28 квітня. Строк постачання товару – до 31 липня. Очікувана вартість становить 2,2 мільйона гривень.

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Теги: горохів, лікарня, обладнання
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