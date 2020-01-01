Волинянин друкує захисні маски на принтері

Вадим Музичук друкує захисні маски із пластику на домашньому 3D-принтері.



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Така пластикова маска – багаторазового використання, роль фільтра у ній виконують ватні диски, які можна міняти так часто, як заманеться. Завдяки цьому вона захищає від бактерій та вірусів ефективніше, ніж звичайні тканинні чи навіть хірургічні маски, які люди носять кілька годин поспіль, не змінюючи і не дезінфікуючи. Маска з пластику більш міцна і довговічна, хоча, звісно, і коштує трохи дорожче. Виготовлення однієї займає близько трьох годин.



«Це величезний плюс домашнього 3D-принтера: якщо тобі дуже потрібна якась річ і ти не маєш, де її купити, то завжди можна її надрукувати, – зауважує Вадим. – 3D-моделей різних виробів та деталей, зокрема і захисних масок, уже є багато у відкритому доступі, але при потребі креслимо самі. Уже кілька знайомих зацікавилися і замовили собі такі маски. Ціна питання, враховуючи вартість пластику, – близько 150 гривень, але й служитиме такий виріб довго».



Вартість таких виробів залежить насамперед від матеріалу, пояснює Вадим. Найчастіше домашній 3D-принтер працює з трьома – PET-пластиком, який є найбільш універсальним, але складним у роботі, PLA-пластиком – не найдешевшим і крихким, але доволі міцним, та АБС-пластиком – він найдешевший і, хоча створений переважно для макетування, та часто використовується для виробів, які не зазнають навантажень, і дуже зручний в обробці. Тож саме його Вадим Музичук бере для друку масок.



Реалії життя ставлять перед нами нові виклики і спонукають до пошуків та втілення рішень, про які раніше й не задумувалися. Вадим також продовжує роботу в цьому напрямку. Її результатами обіцяє поділитися уже незабаром.



Віталіна МАКАРИК

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волиняниндрукує захисні маски із пластику на домашньому 3D-принтері.Про це повідомляє Слово правди Така пластикова маска – багаторазового використання, роль фільтра у ній виконують ватні диски, які можна міняти так часто, як заманеться. Завдяки цьому вона захищає від бактерій та вірусів ефективніше, ніж звичайні тканинні чи навіть хірургічні маски, які люди носять кілька годин поспіль, не змінюючи і не дезінфікуючи. Маска з пластику більш міцна і довговічна, хоча, звісно, і коштує трохи дорожче. Виготовлення однієї займає близько трьох годин.«Це величезний плюс домашнього 3D-принтера: якщо тобі дуже потрібна якась річ і ти не маєш, де її купити, то завжди можна її надрукувати, – зауважує Вадим. – 3D-моделей різних виробів та деталей, зокрема і захисних масок, уже є багато у відкритому доступі, але при потребі креслимо самі. Уже кілька знайомих зацікавилися і замовили собі такі маски. Ціна питання, враховуючи вартість пластику, – близько 150 гривень, але й служитиме такий виріб довго».Вартість таких виробів залежить насамперед від матеріалу, пояснює Вадим. Найчастіше домашній 3D-принтер працює з трьома – PET-пластиком, який є найбільш універсальним, але складним у роботі, PLA-пластиком – не найдешевшим і крихким, але доволі міцним, та АБС-пластиком – він найдешевший і, хоча створений переважно для макетування, та часто використовується для виробів, які не зазнають навантажень, і дуже зручний в обробці. Тож саме його Вадим Музичук бере для друку масок.Реалії життя ставлять перед нами нові виклики і спонукають до пошуків та втілення рішень, про які раніше й не задумувалися. Вадим також продовжує роботу в цьому напрямку. Її результатами обіцяє поділитися уже незабаром.

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