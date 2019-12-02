Волинь – серед областей, де відправили найбільшу кількість святкових богослужінь





Про це



До слова, загалом впродовж 12 квітня відбулося понад 14,5 тисяч богослужінь, в яких взяли участь майже 127 тисяч громадян.



До забезпечення публічної безпеки та правопорядку були задіяні більше 14 тисяч поліцейських та понад тисяча військовослужбовців Нацгвардії. Богослужіння відбувалися як при відкритих храмах із обмеженим доступом не більше 10 осіб, так і на прилеглих територіях.



В основному, релігійні заходи проводилися із дотриманням встановлених обмежень. Однак правоохоронці зафіксували порушення правил карантину щодо людей у Рівненській, Чернівецькій, Миколаївській, Херсонській, Луганській, Полтавській та Київській областях.



Поліцейські склали 3 адмінпротоколи за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, це – порушення правил щодо карантину людей. Ще по 12-ти випадках матеріали вивчають. Окрім того, правоохоронці проводили профілактичні бесіди та розосереджували громадян на прилеглій до церков території із дотриманням необхідної дистанції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчора, 12 квітня, християни західного та східного обряду відзначали релігійні свята – Великдень та Вербну неділю. Найчисельніші релігійні відправи відбулися у Львівській, Волинській, Івано-Франківській та Тернопільській областях.Про це повідомляє Нацполіція України.До слова, загалом впродовж 12 квітня відбулося понад 14,5 тисяч богослужінь, в яких взяли участь майже 127 тисяч громадян.До забезпечення публічної безпеки та правопорядку були задіяні більше 14 тисяч поліцейських та понад тисяча військовослужбовців Нацгвардії. Богослужіння відбувалися як при відкритих храмах із обмеженим доступом не більше 10 осіб, так і на прилеглих територіях.В основному, релігійні заходи проводилися із дотриманням встановлених обмежень. Однак правоохоронці зафіксували порушення правил карантину щодо людей у Рівненській, Чернівецькій, Миколаївській, Херсонській, Луганській, Полтавській та Київській областях.Поліцейські склали 3 адмінпротоколи за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, це – порушення правил щодо карантину людей. Ще по 12-ти випадках матеріали вивчають. Окрім того, правоохоронці проводили профілактичні бесіди та розосереджували громадян на прилеглій до церков території із дотриманням необхідної дистанції.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію