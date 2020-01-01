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За два дні – 22 пожежі: волиняни продовжують палити суху траву, чагарники і сміття. ФОТО, ВІДЕО

За два дні – 22 пожежі: волиняни продовжують палити суху траву, чагарники і сміття. ФОТО, ВІДЕО
Мешканці Волинської області продовжують грубо порушувати правила пожежної та екологічної безпеки, в результаті чого протягом двох днів 11-12 квітня в області виникло 22 пожежі сухої трави, чагарників, сміття на відкритій території, а також пожежа на торф’янику.

Загальна площа ліквідованих пожеж складає майже 45 га., – повідомляють на сайті управління ДСНС України у Волинській області.

Загорання сухої трави, що перекинулось на чагарники, виникли у смт Ратне на площі 0,3 га, у м. Любомль на площі 0,5 га та у с. Запілля Любомльського району на площі 5 га, у с. Шменьки (3 га) Ратнівського району, в урочищі «Люблинець» Ковельського району (3 га), у м. Ковелі (1 га) та на дачному масиві «Урожай» поблизу Ковеля на площі 4 га, с. Микове (2 га) Ківерцівського району, у селах Прилісне та Галузія Маневицького району на площі 2 га, у с. Промінь на дачному масиві «Калина» на площі 0,6 га та с. Радомишиль на площі 0,5 га Луцького району, у с. Добре Камінь-Каширського району на площі 0,2 га, у с.Бобли (1,8 га) та с. Клевецьк Турійського району на площі 2 га.

Горіння сміття ліквідоване поблизу м.Любомль на площі 0,9 га, у Луцьку на вулиці Рівненській (100 м2), на вул. Лідавській на площі 200 м2 та на вул. Львівській.

Пожежі сухої трави виникли: у селах Лаврів (на площі 3 га) та Усичі (5 га) Луцького району, у с. Старовойтове (1 га) Любомльського району, с. Конопелька (3 га) Ківерцівського району.

Пожежі ліквідовували рятувальники Державно-пожежно-рятувальних підрозділів, а також залучали окремі команди місцевої пожежної охорони.

11 квітня виникла пожежа на торф’янику біля с. Пехи Шацького району. Для гасіння пожежі залучали рятувальників 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Шацьк, команда місцевої пожежної охорони с. Прип’ять Шацького району. Працювали 8 чоловік особового складу, дві одиниці техніки.

Триває гасіння пожежі торф’янику та чагарників біля с. Залаззя Любешівського району в урочищі «Качан», що виникло 7 квітня на площі 10 га. Для гасіння пожежі залучили 11 чоловік особового складу, пожежну автоцистерну та 3 мотопомпи ДПРЧ-12 смт Любешів, пожежну насосну станцію, рукавний автомобіль та 6 рятувальників ДПРЧ-4 м.Ковеля, 6 рятувальників ДПРЧ-8 м.Каменя-Каширського, рукавний автомобіль та мотопомпа, команда МПО с. Залаззя Любешівського району, трактор. Керівництво гасіння пожежею здійснюється фахівцями оперативно-координаційного центру Управління ДСНС у Волинській області. Пожежу локалізовано, погашено 6,8 га (за добу 0,8га).

За два дні – 22 пожежі: волиняни продовжують палити суху траву, чагарники і сміття. ФОТО, ВІДЕО
За два дні – 22 пожежі: волиняни продовжують палити суху траву, чагарники і сміття. ФОТО, ВІДЕО


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Теги: Волинь, пожежі, суха трава
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