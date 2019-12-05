У скільки лучанам обійдеться великодній кошик-2020





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У нього поклали паску, ковбаску, твердий сир, яйця, хрін. Ціни дивилися в інтернет-магазинах супермаркетів.



Паску можна придбати готову. Її вартість залежить від ваги та складників. Середня за розміром пасочка в 300-400 грамів обійдеться в 30-40 гривень. Наприклад, кекс від Теремно вагою в 180г коштує 24 грн, паска магазину “Наш край” власного виробництва коштує 39 грн (тут 390 г), у супермаркеті “Там Там” 200 г паски власної кондитерки коштує майже 12 грн, а більшої (600 г) — 60 грн.



Якщо ж ми вирішимо, що однією паскою обійтися, то порахуємо, скільки коштуватиме приготування пасок на 1 літр молока в Луцьку.



За основу взяли рецепт класичної паски.



Але ми взяли для розрахунку трішки менші пропорції — не півтора, а один літр молока. З цих інгредієнтів має вийти кілька пасок і ласувати ними можна буде не один день.



На жаль, дізнатися скільки коштує домашнє молоко, масло та яйця важко, адже ринки закриті на карантин. Тож виходимо із магазинних цін.



140 грамів пресованих дріжджів обійдеться у 10 грн

1 літр молока 3,2% жирності (аби було наче домашнє) — близько 30 грн

10 “домашніх яєць”, якщо вірити упаковці — близько 20 грн (частина знадобиться для тіста, частина для помазки)

Кілограм цукру — близько 15 грн (частина піде в тісто, частина для пудри на глазур)

200 г найжирнішого масла 200 — близько 50 грн

2 кілограми борошна — орієнтовно 25-30 грн

Пляшка олії — 30 грн (хоча нам тут знадобиться лише півсклянки)

Родзинки — від 7 грн за 100 г

Лимони цього року дуже дорогі, тож купимо для глазурі лимонну кислоту за 3 грн

Форма для випічки — 2 грн за штуку.

Отож, паски з 1 літра молока, коштуватимуть за приблизними підрахунками — не менше 200 гривень. Але пасок буде кілька. Звісно, тут не врахована ваша робота та витрати на електроенергію чи газ.



Десяток яєць обійдеться в середньому в 18-20 гривень.



Кілограм запеченої ковбаси коштує у відділах готової продукції коштує близько 200 гривень. Таку ж ціну ставлять приватні торговці в оголошеннях в мережі. Якщо купувати напівфабрикатом, то ми знайшли в магазинах і ціни в 90 гривень за кілограм. Все залежить від того, з якого м’яса приготовлена ковбаса.



За 300 грамів напівтвердого сиру, типу голландського, доведеться віддати не менше, аніж 60 гривень. А якщо хочете запікати кисломолочний сир, то орієнтуйтеся, що 400 г обійдеться в 50 гривень.



Баночка хрону нині коштує близько 12 гривень.



Отож, підраховуючи витрати. Із купленою паскою вміст кошика вартуватиме близько 330 гривень, а якщо пекти самотужки — то віддати доведеться понад 500.



Хоча ці підрахунки приблизні. Адже в кожної родини свої смакові традиції. Хтось кладе у кошик замість твердого сиру — запіканку з кисломолочного. Хтось додає окрім ковбаси ще й м’ясо. Інші не уявляють кошика без масла, а дехто навіть ставить до пасочки вино.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Карантин триває, але приготування паски ніхто не скасовував. Дослідили, у скільки обійдеться традиційний великодній кошик у Луцьку.Про це пише ІА "Конкурент". У нього поклали паску, ковбаску, твердий сир, яйця, хрін. Ціни дивилися в інтернет-магазинах супермаркетів.Паску можна придбати готову. Її вартість залежить від ваги та складників. Середня за розміром пасочка в 300-400 грамів обійдеться в 30-40 гривень. Наприклад, кекс від Теремно вагою в 180г коштує 24 грн, паска магазину “Наш край” власного виробництва коштує 39 грн (тут 390 г), у супермаркеті “Там Там” 200 г паски власної кондитерки коштує майже 12 грн, а більшої (600 г) — 60 грн.Якщо ж ми вирішимо, що однією паскою обійтися, то порахуємо, скільки коштуватиме приготування пасок на 1 літр молока в Луцьку.За основу взяли рецепт класичної паски.Але ми взяли для розрахунку трішки менші пропорції — не півтора, а один літр молока. З цих інгредієнтів має вийти кілька пасок і ласувати ними можна буде не один день.На жаль, дізнатися скільки коштує домашнє молоко, масло та яйця важко, адже ринки закриті на карантин. Тож виходимо із магазинних цін.140 грамів пресованих дріжджів обійдеться у 10 грн1 літр молока 3,2% жирності (аби було наче домашнє) — близько 30 грн10 “домашніх яєць”, якщо вірити упаковці — близько 20 грн (частина знадобиться для тіста, частина для помазки)Кілограм цукру — близько 15 грн (частина піде в тісто, частина для пудри на глазур)200 г найжирнішого масла 200 — близько 50 грн2 кілограми борошна — орієнтовно 25-30 грнПляшка олії — 30 грн (хоча нам тут знадобиться лише півсклянки)Родзинки — від 7 грн за 100 гЛимони цього року дуже дорогі, тож купимо для глазурі лимонну кислоту за 3 грнФорма для випічки — 2 грн за штуку.Отож, паски з 1 літра молока, коштуватимуть за приблизними підрахунками — не менше 200 гривень. Але пасок буде кілька. Звісно, тут не врахована ваша робота та витрати на електроенергію чи газ.Десяток яєць обійдеться в середньому в 18-20 гривень.Кілограм запеченої ковбаси коштує у відділах готової продукції коштує близько 200 гривень. Таку ж ціну ставлять приватні торговці в оголошеннях в мережі. Якщо купувати напівфабрикатом, то ми знайшли в магазинах і ціни в 90 гривень за кілограм. Все залежить від того, з якого м’яса приготовлена ковбаса.За 300 грамів напівтвердого сиру, типу голландського, доведеться віддати не менше, аніж 60 гривень. А якщо хочете запікати кисломолочний сир, то орієнтуйтеся, що 400 г обійдеться в 50 гривень.Баночка хрону нині коштує близько 12 гривень.Отож, підраховуючи витрати. Із купленою паскою вміст кошика вартуватиме близько 330 гривень, а якщо пекти самотужки — то віддати доведеться понад 500.Хоча ці підрахунки приблизні. Адже в кожної родини свої смакові традиції. Хтось кладе у кошик замість твердого сиру — запіканку з кисломолочного. Хтось додає окрім ковбаси ще й м’ясо. Інші не уявляють кошика без масла, а дехто навіть ставить до пасочки вино.

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