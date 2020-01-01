В Україні підтвердили 4 161 випадок COVID-19, на Волині – 109





Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України.



Усього в Україні дослідили 42 823 зразки на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР.



Протягом 15 квітня отримали 397 повідомлень про нові підтверджені випадки.



Загалом випадки підтверджені:



Вінницька обл. — 279 випадків (12 одужали);

Волинська обл. — 109 випадків (3 одужали);

Дніпропетровська обл. — 78 випадків (8 одужали);

Донецька обл. — 12 випадків (6 одужали);

Житомирська обл. — 162 випадки (1 одужав);

Закарпатська обл. — 116 випадків (12 одужали);

Запорізька обл. — 115 випадків (12 одужали);

Івано-Франківська область — 401 випадок (18 одужали);

м. Київ — 644 випадки (27 одужали);

Київська обл. — 234 випадки (14 одужали);

Кіровоградська обл. — 198 випадків (1 одужав);

Львівська обл. — 166 випадків (6 одужали);

Луганська обл. — 4 випадки;

Миколаївська обл. — 22 випадки;

Одеська обл. — 73 випадки;

Полтавська обл. — 27 випадків (3 одужали);

Рівненська обл. — 204 випадки (8 одужали);

Сумська обл. — 80 випадків (2 одужали);

Тернопільська обл. — 333 випадки (18 одужали);

Харківська обл. — 40 випадків (2 одужали);

Херсонська обл. — 44 випадки (3 одужали);

Хмельницька обл. — 37 випадків (3 одужали);

Черкаська обл. — 110 випадків (4 одужали);

Чернівецька обл. — 662 випадки (21 одужав);

Чернігівська обл. — 11 випадків (2 одужали).



На амбулаторному лікуванні – 2 706 пацієнтів. Усього госпіталізовані 1 455 осіб, з них 62 дитини. На апараті штучної вентиляції легень 72 особи.



Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 116 людей, з них 62 чоловіки та 54 жінки. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).



Загалом 186 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

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