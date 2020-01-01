В Україні підтвердили 4 161 випадок COVID-19, на Волині – 109
Сьогодні, 09:32
В Україні підтвердили 4 161 випадок COVID-19.
Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України.
Усього в Україні дослідили 42 823 зразки на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР.
Протягом 15 квітня отримали 397 повідомлень про нові підтверджені випадки.
Загалом випадки підтверджені:
Вінницька обл. — 279 випадків (12 одужали);
Волинська обл. — 109 випадків (3 одужали);
Дніпропетровська обл. — 78 випадків (8 одужали);
Донецька обл. — 12 випадків (6 одужали);
Житомирська обл. — 162 випадки (1 одужав);
Закарпатська обл. — 116 випадків (12 одужали);
Запорізька обл. — 115 випадків (12 одужали);
Івано-Франківська область — 401 випадок (18 одужали);
м. Київ — 644 випадки (27 одужали);
Київська обл. — 234 випадки (14 одужали);
Кіровоградська обл. — 198 випадків (1 одужав);
Львівська обл. — 166 випадків (6 одужали);
Луганська обл. — 4 випадки;
Миколаївська обл. — 22 випадки;
Одеська обл. — 73 випадки;
Полтавська обл. — 27 випадків (3 одужали);
Рівненська обл. — 204 випадки (8 одужали);
Сумська обл. — 80 випадків (2 одужали);
Тернопільська обл. — 333 випадки (18 одужали);
Харківська обл. — 40 випадків (2 одужали);
Херсонська обл. — 44 випадки (3 одужали);
Хмельницька обл. — 37 випадків (3 одужали);
Черкаська обл. — 110 випадків (4 одужали);
Чернівецька обл. — 662 випадки (21 одужав);
Чернігівська обл. — 11 випадків (2 одужали).
На амбулаторному лікуванні – 2 706 пацієнтів. Усього госпіталізовані 1 455 осіб, з них 62 дитини. На апараті штучної вентиляції легень 72 особи.
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 116 людей, з них 62 чоловіки та 54 жінки. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).
Загалом 186 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
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Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України.
Усього в Україні дослідили 42 823 зразки на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР.
Протягом 15 квітня отримали 397 повідомлень про нові підтверджені випадки.
Загалом випадки підтверджені:
Вінницька обл. — 279 випадків (12 одужали);
Волинська обл. — 109 випадків (3 одужали);
Дніпропетровська обл. — 78 випадків (8 одужали);
Донецька обл. — 12 випадків (6 одужали);
Житомирська обл. — 162 випадки (1 одужав);
Закарпатська обл. — 116 випадків (12 одужали);
Запорізька обл. — 115 випадків (12 одужали);
Івано-Франківська область — 401 випадок (18 одужали);
м. Київ — 644 випадки (27 одужали);
Київська обл. — 234 випадки (14 одужали);
Кіровоградська обл. — 198 випадків (1 одужав);
Львівська обл. — 166 випадків (6 одужали);
Луганська обл. — 4 випадки;
Миколаївська обл. — 22 випадки;
Одеська обл. — 73 випадки;
Полтавська обл. — 27 випадків (3 одужали);
Рівненська обл. — 204 випадки (8 одужали);
Сумська обл. — 80 випадків (2 одужали);
Тернопільська обл. — 333 випадки (18 одужали);
Харківська обл. — 40 випадків (2 одужали);
Херсонська обл. — 44 випадки (3 одужали);
Хмельницька обл. — 37 випадків (3 одужали);
Черкаська обл. — 110 випадків (4 одужали);
Чернівецька обл. — 662 випадки (21 одужав);
Чернігівська обл. — 11 випадків (2 одужали).
На амбулаторному лікуванні – 2 706 пацієнтів. Усього госпіталізовані 1 455 осіб, з них 62 дитини. На апараті штучної вентиляції легень 72 особи.
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 116 людей, з них 62 чоловіки та 54 жінки. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).
Загалом 186 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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