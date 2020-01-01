У Луцьку на самоізоляції перебувають понад дві сотні людей, що повернулися з-за кордону

У Луцьку станом на 16 квітня загалом зафіксували 29 випадків захворювання на коронавірус COVID-19. Сьогодні виявили одного нового хворого.Про це стало відомо під час засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яку у режимі відеозв’язку провів виконувач повноважень міського голови, йдеться на сайті мерії.Правоохоронці продовжують перевіряти громадян, які повернулися з-за кордону до Луцька. За їхніми даними, додому приїхало 556 осіб, з яких 214 залишаються вдома на самоізоляції, а у 299 закінчився термін обсервації.Продовжують в місті й роботу щодо оброблення антисептичними препаратами вулиць та будинків. Лише за сьогодні в Луцьку працівники ЛСКАП “Луцькспецкомунтранс” продезінфікували 60 кілометрів доріг, а управляючі компанії та ОСББ 1170 під’їздів.