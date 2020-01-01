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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У Луцьку на самоізоляції перебувають понад дві сотні людей, що повернулися з-за кордону

У Луцьку на самоізоляції перебувають понад дві сотні людей, що повернулися з-за кордону
У Луцьку станом на 16 квітня загалом зафіксували 29 випадків захворювання на коронавірус COVID-19. Сьогодні виявили одного нового хворого.

Про це стало відомо під час засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яку у режимі відеозв’язку провів виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт, йдеться на сайті мерії.

Правоохоронці продовжують перевіряти громадян, які повернулися з-за кордону до Луцька. За їхніми даними, додому приїхало 556 осіб, з яких 214 залишаються вдома на самоізоляції, а у 299 закінчився термін обсервації.

Продовжують в місті й роботу щодо оброблення антисептичними препаратами вулиць та будинків. Лише за сьогодні в Луцьку працівники ЛСКАП “Луцькспецкомунтранс” продезінфікували 60 кілометрів доріг, а управляючі компанії та ОСББ 1170 під’їздів.

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Теги: карантин, самоізоляція, Луцьк
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