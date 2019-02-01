У 2020-му волинські громади отримали за землю понад 100 мільйонів

За перший квартал 2020 року бюджети територіальних громад Волині отримали в розпорядження 106,3 мільйона гривень плати за землю.Юридичні особи за цей період сплатили 97,4 мільйона гривень плати за землю, а громадяни - 8,8 мільйона гривень земельного податку, - йдеться на сайті ГУ ДПС у Волинській області.Нині динаміка надходжень з плати за землю - позитивна, плюс 7,9 відсотка проти аналогічного періоду торік.«В умовах економічного сповільнення більшість представники волинського бізнесу намагаються повною мірою виконувати свої зобов’язання перед бюджетами. Така відповідальна позиція заслуговує на повагу, оскільки саме плата за землю належить до бюджетоутворюючих платежів для кожної громади. Тож від умов, створених для діяльності представників підприємництва, належним чином оформлених земельних відносин та обліку земельних ресурсів у кожній територіальній одиниці залежить бюджетна стабільність»,-зазначає в.о. начальника Головного управління ДПС у Волинській областіПосадовець підкреслив, що лідери територіальних громад повинні стати ефективними менеджерами в питанні контролю за використанням земельних ділянок.«Отримуючи інформацію від органів місцевого самоврядування про потенційні джерела податкових надходжень, наші фахівці завжди якісно її опрацьовують. Саме обмін інформацією - важлива передумова для ефективного адміністрування податків, що зараховуються до місцевих бюджетів. Сподіваюся, що взаємодія фахівців ДПС та органів місцевого самоврядування сприятиме фінансовому добробуту громад», - підсумував Олег Гирикович.У