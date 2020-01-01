Загрожувало лісовою пожежою: на Волині через підпал горіли сміттєзвалища. ФОТО. ВІДЕО





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Як повідомили у пресслужбі лісівників, це загрожувало лісовою пожежею, адже поблизу масивів Колківського та Ківерцівського лісових господарств ліквідовувати вогонь довелося одразу у двох різних місцях.



Обидва загоряння на територіях, суміжних із ДП «Ківерцівське ЛГ», сталися через підпал смітників. Одне – в селі Бодячів Ківерцівського району, де знаходиться сміттєзвалище міста Ківерці. І хоча вогонь вдалося швидко локалізувати, проте місце загороння ще тлітиме. На місці події рятувальники заливали спалахи вогню. Ліквідовувати вогонь заважав сильний вітер, який постійно спричиняв повторне розгорання.



Також через підпал смітників горіло ще одне сміттєзвалище, що біля села Сокиричі Ківерцівського району. Вогонь поширився миттєво у місцеві самосівні ліси. Фактично протягом кількох годин вигоріли більше 50 га полів та самозаліснених територій.



"Вогонь був фактично на підході до житлових будинків. Чим дихали і досі дихають місцеві жителі – говорити не доводиться. Як і не можна передати словами, у якому пеклі перебувають люди, задіяні на гасіння пожежі", - йдеться у повідомленні.



Спільними зусиллями пожежу локалізовували лісівники ДП «Ківерцівське ЛГ», залучалися пожежні екіпажі ДП «Колківське ЛГ», ДП « Маневицьке ЛГ», ДП «Поліське ЛГ». Оперативно прибули на місце екіпажі пожежних частин №1, 6 та 25 УДСНС України у Волинській області, Луцького міськрайонного відділу УДСНС у Волинській області, група людей та техніка, організовані Ківерцівською міською радою, до гасіння долучалися місцеві жителі.



















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчора, 16 квітня, протягом дня трапилося 7 загорянь поблизу лісових масивів Ківерцівського, Колківського, Цуманського, Володимир-Волинського, Прибузького лісгоспів.Про це йдеться на сайті Волинського ОУЛМГ.Як повідомили у пресслужбі лісівників, це загрожувало лісовою пожежею, адже поблизу масивів Колківського та Ківерцівського лісових господарств ліквідовувати вогонь довелося одразу у двох різних місцях.Обидва загоряння на територіях, суміжних із ДП «Ківерцівське ЛГ», сталися через підпал смітників. Одне – в селі Бодячів Ківерцівського району, де знаходиться сміттєзвалище міста Ківерці. І хоча вогонь вдалося швидко локалізувати, проте місце загороння ще тлітиме. На місці події рятувальники заливали спалахи вогню. Ліквідовувати вогонь заважав сильний вітер, який постійно спричиняв повторне розгорання.Також через підпал смітників горіло ще одне сміттєзвалище, що біля села Сокиричі Ківерцівського району. Вогонь поширився миттєво у місцеві самосівні ліси. Фактично протягом кількох годин вигоріли більше 50 га полів та самозаліснених територій."Вогонь був фактично на підході до житлових будинків. Чим дихали і досі дихають місцеві жителі – говорити не доводиться. Як і не можна передати словами, у якому пеклі перебувають люди, задіяні на гасіння пожежі", - йдеться у повідомленні.Спільними зусиллями пожежу локалізовували лісівники ДП «Ківерцівське ЛГ», залучалися пожежні екіпажі ДП «Колківське ЛГ», ДП « Маневицьке ЛГ», ДП «Поліське ЛГ». Оперативно прибули на місце екіпажі пожежних частин №1, 6 та 25 УДСНС України у Волинській області, Луцького міськрайонного відділу УДСНС у Волинській області, група людей та техніка, організовані Ківерцівською міською радою, до гасіння долучалися місцеві жителі.

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