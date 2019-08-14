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У Шацьку продовжують будівництво Свято-Михайлівського храму ПЦУ

У Шацьку продовжують будівництво Свято-Михайлівського храму ПЦУ
У Шацьку, можливо, скоро відчинить двері для вірян храм святого Архістратига Михаїла ПЦУ.

Про це інформує Район.Шацьк

На сьогодні в святині тривають будівельні роботи. Робітники штукатурять храм всередині і зовні, одночасно відбувається підготовка до монтажу теплої підлоги. В храмі вже є освітлення, вставлені вікна, виготовляється на замовлення троє дверей, в тому числі вхідні.

Найближчим часом робітники приступлять до будівництва сходів.

Дороговартісні роботи виконуються завдяки численним благодійникам, котрі жертвують на храм немалі кошти.

Настоятель храму протоієрей Роман Скірак і парафіяни висловлюють їм щиру вдячність.

Наразі богослужіння відбуваються в каплиці святої мучениці Тетяни.

У Шацьку продовжують будівництво Свято-Михайлівського храму ПЦУ

У Шацьку продовжують будівництво Свято-Михайлівського храму ПЦУ

У Шацьку продовжують будівництво Свято-Михайлівського храму ПЦУ

У Шацьку продовжують будівництво Свято-Михайлівського храму ПЦУ

У Шацьку продовжують будівництво Свято-Михайлівського храму ПЦУ

У Шацьку продовжують будівництво Свято-Михайлівського храму ПЦУ

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Теги: пцу, храм, шацьк
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