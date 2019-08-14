У Шацьку продовжують будівництво Свято-Михайлівського храму ПЦУ
Сьогодні, 05:06
У Шацьку, можливо, скоро відчинить двері для вірян храм святого Архістратига Михаїла ПЦУ.
Про це інформує Район.Шацьк
На сьогодні в святині тривають будівельні роботи. Робітники штукатурять храм всередині і зовні, одночасно відбувається підготовка до монтажу теплої підлоги. В храмі вже є освітлення, вставлені вікна, виготовляється на замовлення троє дверей, в тому числі вхідні.
Найближчим часом робітники приступлять до будівництва сходів.
Дороговартісні роботи виконуються завдяки численним благодійникам, котрі жертвують на храм немалі кошти.
Настоятель храму протоієрей Роман Скірак і парафіяни висловлюють їм щиру вдячність.
Наразі богослужіння відбуваються в каплиці святої мучениці Тетяни.
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Про це інформує Район.Шацьк
На сьогодні в святині тривають будівельні роботи. Робітники штукатурять храм всередині і зовні, одночасно відбувається підготовка до монтажу теплої підлоги. В храмі вже є освітлення, вставлені вікна, виготовляється на замовлення троє дверей, в тому числі вхідні.
Найближчим часом робітники приступлять до будівництва сходів.
Дороговартісні роботи виконуються завдяки численним благодійникам, котрі жертвують на храм немалі кошти.
Настоятель храму протоієрей Роман Скірак і парафіяни висловлюють їм щиру вдячність.
Наразі богослужіння відбуваються в каплиці святої мучениці Тетяни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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