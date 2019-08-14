У Шацьку продовжують будівництво Свято-Михайлівського храму ПЦУ





Про це



На сьогодні в святині тривають будівельні роботи. Робітники штукатурять храм всередині і зовні, одночасно відбувається підготовка до монтажу теплої підлоги. В храмі вже є освітлення, вставлені вікна, виготовляється на замовлення троє дверей, в тому числі вхідні.



Найближчим часом робітники приступлять до будівництва сходів.



Дороговартісні роботи виконуються завдяки численним благодійникам, котрі жертвують на храм немалі кошти.



Настоятель храму протоієрей Роман Скірак і парафіяни висловлюють їм щиру вдячність.



Наразі богослужіння відбуваються в каплиці святої мучениці Тетяни.















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