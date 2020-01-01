В Україні – 5106 випадків коронавірусу, 134 з них – на Волині

В Україні зафіксували 5106 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України.За даними ЦГЗ, станом на 9:00 18 квітня в Україні 5106 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 133 летальні, 275 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 444 нові випадки.Вінницька область — 319 випадків;Волинська область — 134 випадки;Дніпропетровська область — 104 випадки;Донецька область — 14 випадків;Житомирська область — 197 випадків;Закарпатська область — 166 випадків;Запорізька область — 127 випадків;Івано-Франківська область — 462 випадки;Кіровоградська область — 234 випадки;м. Київ — 770 випадків;Київська область — 280 випадків;Львівська область — 221 випадок;Луганська область — 9 випадків;Миколаївська область — 31 випадок;Одеська область — 106 випадків;Полтавська область — 49 випадків;Рівненська область — 283 випадки;Сумська область — 82 випадки;Тернопільська область — 366 випадків;Харківська область — 62 випадки;Херсонська область — 56 випадків;Хмельницька область — 41 випадок;Чернівецька область — 840 випадків;Черкаська область — 141 випадок;Чернігівська область — 12 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Станом на ранок 18 квітня 2020 року до Центру надійшло 1189 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 16637 повідомлень про підозру на COVID-19.