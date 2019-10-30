Розряджав зброю і вбив чоловіка: у лісі на Волині застрелили лучанина
Сьогодні, 10:40
Поліція Волині з’ясовує обставини вбивства через необережність 32-річного лучанина.
За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України, – повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Учора, 17 квітня, в лісовому масиві поблизу села Гречища Любешівського району 52-річний місцевий житель, під час розряджання мисливського карабіна, випадково вистрелив у 32-річного лучанина. Внаслідок поранення чоловік загинув.
Правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Мисливську зброю, зареєстровану у встановленому законом порядку, вилучили.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України. Йдеться про вбивство через необережність.
Санкція статті передбачає покарання у виді обмеження або позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років. Досудове розслідування триває.
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За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України, – повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Учора, 17 квітня, в лісовому масиві поблизу села Гречища Любешівського району 52-річний місцевий житель, під час розряджання мисливського карабіна, випадково вистрелив у 32-річного лучанина. Внаслідок поранення чоловік загинув.
Правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Мисливську зброю, зареєстровану у встановленому законом порядку, вилучили.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України. Йдеться про вбивство через необережність.
Санкція статті передбачає покарання у виді обмеження або позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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