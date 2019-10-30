Розряджав зброю і вбив чоловіка: у лісі на Волині застрелили лучанина

Поліція Волині з’ясовує обставини вбивства через необережність 32-річного лучанина.За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України, – повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Учора, 17 квітня, в лісовому масиві поблизу села Гречища Любешівського району 52-річний місцевий житель, під час розряджання мисливського карабіна, випадково вистрелив у 32-річного лучанина. Внаслідок поранення чоловік загинув.Правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Мисливську зброю, зареєстровану у встановленому законом порядку, вилучили.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України. Йдеться про вбивство через необережність.Санкція статті передбачає покарання у виді обмеження або позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років. Досудове розслідування триває.