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Розряджав зброю і вбив чоловіка: у лісі на Волині застрелили лучанина

Розряджав зброю і вбив чоловіка: у лісі на Волині застрелили лучанина
Поліція Волині з’ясовує обставини вбивства через необережність 32-річного лучанина.

За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України, – повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Учора, 17 квітня, в лісовому масиві поблизу села Гречища Любешівського району 52-річний місцевий житель, під час розряджання мисливського карабіна, випадково вистрелив у 32-річного лучанина. Внаслідок поранення чоловік загинув.

Правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Мисливську зброю, зареєстровану у встановленому законом порядку, вилучили.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України. Йдеться про вбивство через необережність.

Санкція статті передбачає покарання у виді обмеження або позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років. Досудове розслідування триває.

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Теги: ліс, Волинь, поліція, зброя, застрелили
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