У Нововолинську продовжує збільшуватися кількість хворих на коронавірус
Сьогодні, 14:50
Сьогодні вранці, 18 квітня, тестами полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР) підтвердили захворювання на коронавірусну хворобу ще у трьох людей.
Про це повідомляє відділ з питань інформаційної політики, комунікацій та програмно-апаратного забезпечення Нововолинської міської ради.
Станом на 12.00 год. у Нововолинську – 35 підтверджених випадків COVID-19, з них троє осіб – з Іваничівського району, а один випадок летальний.
Серед усіх хворих – 9 медпрацівники.
У місті встановили більше 200 осіб, які контактували з хворими.
Зауважимо, що облдержадміністрація рекомендувала місцевій владі у Нововолинську ввести більш жорсткий карантин.
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Про це повідомляє відділ з питань інформаційної політики, комунікацій та програмно-апаратного забезпечення Нововолинської міської ради.
Станом на 12.00 год. у Нововолинську – 35 підтверджених випадків COVID-19, з них троє осіб – з Іваничівського району, а один випадок летальний.
Серед усіх хворих – 9 медпрацівники.
У місті встановили більше 200 осіб, які контактували з хворими.
Зауважимо, що облдержадміністрація рекомендувала місцевій владі у Нововолинську ввести більш жорсткий карантин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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