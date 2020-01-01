У Нововолинську продовжує збільшуватися кількість хворих на коронавірус

Сьогодні вранці, 18 квітня, тестами полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР) підтвердили захворювання на коронавірусну хворобу ще у трьох людей.Про це повідомляє відділ з питань інформаційної політики, комунікацій та програмно-апаратного забезпечення Нововолинської міської ради.Станом на 12.00 год. у Нововолинську – 35 підтверджених випадків COVID-19, з них троє осіб – з Іваничівського району, а один випадок летальний.Серед усіх хворих – 9 медпрацівники.У місті встановили більше 200 осіб, які контактували з хворими.Зауважимо, що облдержадміністрація рекомендувала місцевій владі у Нововолинську ввести більш жорсткий карантин.