Курс валют у Луцьку на 19 квітня
Сьогодні, 09:27
Курс долара у Луцьку: купівля – 26.900, а продаж – 27.350.
Євро при купівлі становить – 28.975, продажу – 29.700.
Курс російського рубля: купівля – 0.300, продаж – 0.370.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5,475, продаж – 6,825.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить – 28.975, продажу – 29.700.
Курс російського рубля: купівля – 0.300, продаж – 0.370.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5,475, продаж – 6,825.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Стернійчук вітає волинян з Великоднем
Останні новини
Коронавіру і Волинь: де виявили нові випадки станом на 19 квітня
Сьогодні, 09:47
В Україні – 5 449 випадків коронавірусу, 150 з них – на Волині
Сьогодні, 09:41
Курс валют у Луцьку на 19 квітня
Сьогодні, 09:27
Найпопулярніші імена новонароджених: які вподобання волинян
Сьогодні, 08:33
Правоохоронці затримали волинянина, який підпалював суху траву
Сьогодні, 07:18