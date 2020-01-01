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Курс валют у Луцьку на 19 квітня

Курс валют у Луцьку на 19 квітня
Курс долара у Луцьку: купівля – 26.900, а продаж – 27.350.

Євро при купівлі становить – 28.975, продажу – 29.700.

Курс російського рубля: купівля – 0.300, продаж – 0.370.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 5,475, продаж – 6,825.

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Теги: курс валют, Луцьк, Великдень
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