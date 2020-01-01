В Україні – 5 449 випадків коронавірусу, 150 з них – на Волині
Сьогодні, 09:41
В Україні підтвердили 5 449 випадків COVID-19. Усього дослідили 57 111 зразки на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР.
Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України.
Протягом 18 квітня отримали 343 повідомлення про нові підтверджені випадки.
Загалом випадки підтверджено:
Вінницька обл. — 330 випадків (18 одужали);
Волинська обл. — 150 випадків (12 одужали);
Дніпропетровська обл. — 110 випадків (9 одужали);
Донецька обл. — 16 випадків (6 одужали);
Житомирська обл. — 211 випадків (1 одужав);
Закарпатська обл. — 182 випадки (16 одужали);
Запорізька обл. — 131 випадок (15 одужали);
Івано-Франківська область — 480 випадків (27 одужали);
м. Київ — 801 випадок (33 одужали);
Київська обл. — 304 випадків (22 одужали);
Кіровоградська обл. — 245 випадків (17 одужали);
Львівська обл. — 245 випадків (19 одужали);
Луганська обл. — 24 випадки (3 одужали);
Миколаївська обл. — 37 випадків;
Одеська обл. — 112 випадків;
Полтавська обл. — 61 випадок (10 одужали);
Рівненська обл. — 308 випадків (21 одужав);
Сумська обл. — 83 випадки (10 одужали);
Тернопільська обл. — 390 випадків (34 одужали);
Харківська обл. — 67 випадків (2 одужали);
Херсонська обл. — 63 випадки (7 одужали);
Хмельницька обл. — 47 випадків (5 одужали);
Черкаська обл. — 151 випадок (28 одужали);
Чернівецька обл. — 889 випадків (29 одужали);
Чернігівська обл. — 12 випадків (3 одужали).
На амбулаторному лікуванні 3 617 пацієнтів, з них 273 дитини. Усього госпіталізовано 1 832 особи, з них 85 дітей.
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 141 людина, з них 75 чоловіків та 66 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).
Загалом 347 людей вже одужали, з них 14 дітей, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
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Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України.
Протягом 18 квітня отримали 343 повідомлення про нові підтверджені випадки.
Загалом випадки підтверджено:
Вінницька обл. — 330 випадків (18 одужали);
Волинська обл. — 150 випадків (12 одужали);
Дніпропетровська обл. — 110 випадків (9 одужали);
Донецька обл. — 16 випадків (6 одужали);
Житомирська обл. — 211 випадків (1 одужав);
Закарпатська обл. — 182 випадки (16 одужали);
Запорізька обл. — 131 випадок (15 одужали);
Івано-Франківська область — 480 випадків (27 одужали);
м. Київ — 801 випадок (33 одужали);
Київська обл. — 304 випадків (22 одужали);
Кіровоградська обл. — 245 випадків (17 одужали);
Львівська обл. — 245 випадків (19 одужали);
Луганська обл. — 24 випадки (3 одужали);
Миколаївська обл. — 37 випадків;
Одеська обл. — 112 випадків;
Полтавська обл. — 61 випадок (10 одужали);
Рівненська обл. — 308 випадків (21 одужав);
Сумська обл. — 83 випадки (10 одужали);
Тернопільська обл. — 390 випадків (34 одужали);
Харківська обл. — 67 випадків (2 одужали);
Херсонська обл. — 63 випадки (7 одужали);
Хмельницька обл. — 47 випадків (5 одужали);
Черкаська обл. — 151 випадок (28 одужали);
Чернівецька обл. — 889 випадків (29 одужали);
Чернігівська обл. — 12 випадків (3 одужали).
На амбулаторному лікуванні 3 617 пацієнтів, з них 273 дитини. Усього госпіталізовано 1 832 особи, з них 85 дітей.
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 141 людина, з них 75 чоловіків та 66 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).
Загалом 347 людей вже одужали, з них 14 дітей, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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