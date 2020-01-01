В Україні – 5 449 випадків коронавірусу, 150 з них – на Волині

В Україні підтвердили 5 449 випадків COVID-19. Усього дослідили 57 111 зразки на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР.Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України.Протягом 18 квітня отримали 343 повідомлення про нові підтверджені випадки.Загалом випадки підтверджено:Вінницька обл. — 330 випадків (18 одужали);Волинська обл. — 150 випадків (12 одужали);Дніпропетровська обл. — 110 випадків (9 одужали);Донецька обл. — 16 випадків (6 одужали);Житомирська обл. — 211 випадків (1 одужав);Закарпатська обл. — 182 випадки (16 одужали);Запорізька обл. — 131 випадок (15 одужали);Івано-Франківська область — 480 випадків (27 одужали);м. Київ — 801 випадок (33 одужали);Київська обл. — 304 випадків (22 одужали);Кіровоградська обл. — 245 випадків (17 одужали);Львівська обл. — 245 випадків (19 одужали);Луганська обл. — 24 випадки (3 одужали);Миколаївська обл. — 37 випадків;Одеська обл. — 112 випадків;Полтавська обл. — 61 випадок (10 одужали);Рівненська обл. — 308 випадків (21 одужав);Сумська обл. — 83 випадки (10 одужали);Тернопільська обл. — 390 випадків (34 одужали);Харківська обл. — 67 випадків (2 одужали);Херсонська обл. — 63 випадки (7 одужали);Хмельницька обл. — 47 випадків (5 одужали);Черкаська обл. — 151 випадок (28 одужали);Чернівецька обл. — 889 випадків (29 одужали);Чернігівська обл. — 12 випадків (3 одужали).На амбулаторному лікуванні 3 617 пацієнтів, з них 273 дитини. Усього госпіталізовано 1 832 особи, з них 85 дітей.Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 141 людина, з них 75 чоловіків та 66 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).Загалом 347 людей вже одужали, з них 14 дітей, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.