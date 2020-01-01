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Волинські школярі долучилися до світового мистецького флешмобу

Волинські школярі долучилися до світового мистецького флешмобу
Учні Любомльської гімназії долучилися до світового мистецького флешмобу, що шириться інтернетом.

Про це повідомляє заступниця директора Оксана Романюк, - передає Кордон.

Учителька мистецтва Оксана Богута запропонувала таке завдання учням різних класів.

«Дивіться, як накреативили одинадцятикласники Валентина Денисюк та Анастасія Ющук. Дуже-дуже гарно й цікаво», – йдеться в дописі.

Волинські школярі долучилися до світового мистецького флешмобу

Волинські школярі долучилися до світового мистецького флешмобу

Волинські школярі долучилися до світового мистецького флешмобу

Волинські школярі долучилися до світового мистецького флешмобу

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Теги: мистецтво, школярі
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