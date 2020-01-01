Волинські школярі долучилися до світового мистецького флешмобу
Сьогодні, 08:27
Учні Любомльської гімназії долучилися до світового мистецького флешмобу, що шириться інтернетом.
Про це повідомляє заступниця директора Оксана Романюк, - передає Кордон.
Учителька мистецтва Оксана Богута запропонувала таке завдання учням різних класів.
«Дивіться, як накреативили одинадцятикласники Валентина Денисюк та Анастасія Ющук. Дуже-дуже гарно й цікаво», – йдеться в дописі.
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Про це повідомляє заступниця директора Оксана Романюк, - передає Кордон.
Учителька мистецтва Оксана Богута запропонувала таке завдання учням різних класів.
«Дивіться, як накреативили одинадцятикласники Валентина Денисюк та Анастасія Ющук. Дуже-дуже гарно й цікаво», – йдеться в дописі.
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