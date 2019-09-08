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Завтра на семи вулицях у Луцьку відключать електропостачання. ПЕРЕЛІК

Завтра на семи вулицях у Луцьку відключать електропостачання. ПЕРЕЛІК
У вівторок, 21 квітня, з 13:30 до 17:00 припинять електропостачання на семи вулицях у Луцьку.

Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ «Волиньобленерго».

Електроенергію відімкнуть за такими адресами: вул. Львівська(частково), вул. Левітана, вул. Гончарівка, вул. Баранова (частково), вул. Кульчицької, вул. Степова (частково), вул. Павлова.

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Теги: Волиньобленерго, світло, відключення
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