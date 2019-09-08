Завтра на семи вулицях у Луцьку відключать електропостачання. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 17:45
У вівторок, 21 квітня, з 13:30 до 17:00 припинять електропостачання на семи вулицях у Луцьку.
Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ «Волиньобленерго».
Електроенергію відімкнуть за такими адресами: вул. Львівська(частково), вул. Левітана, вул. Гончарівка, вул. Баранова (частково), вул. Кульчицької, вул. Степова (частково), вул. Павлова.
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Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ «Волиньобленерго».
Електроенергію відімкнуть за такими адресами: вул. Львівська(частково), вул. Левітана, вул. Гончарівка, вул. Баранова (частково), вул. Кульчицької, вул. Степова (частково), вул. Павлова.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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