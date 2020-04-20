Українські медики в Італії залишаться ще на тиждень, – Степанов
Сьогодні, 10:55
Українські медики, яких направили у відрядження до Італії, залишаться там ще на один тиждень.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу, – пишуть Факти.
Степанов зазначив, що від італійської сторони надійшло звернення про продовження терміну перебування українських лікарів там ще на тиждень, тобто, до 25 квітня. Це прохання обговорили з українськими фахівцями, які там перебувають, та отримали позитивну відповідь.
«Після їхньої згоди, ми продовжили їм відрядження», – зазначив Максим Степанов.
Нагадаємо, 20 українських лікарів 4 квітня прибули до Італії, де допомагають колегам у регіоні Марке. В один з епіцентрів пандемії в Європі приїхали українські інфекціоністи, реаніматологи, хірурги, анестезіологи, ендокринологи, невропатологи та медсестри. Медиків там зустрічали піснями Руслани Лижичко.
Зазначимо, що саном на ранок 20 квітня в Україні зафіксували 5 710 випадків коронавірусу, з них – 151 летальний, 359 пацієнтів одужало.
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Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу, – пишуть Факти.
Степанов зазначив, що від італійської сторони надійшло звернення про продовження терміну перебування українських лікарів там ще на тиждень, тобто, до 25 квітня. Це прохання обговорили з українськими фахівцями, які там перебувають, та отримали позитивну відповідь.
«Після їхньої згоди, ми продовжили їм відрядження», – зазначив Максим Степанов.
Нагадаємо, 20 українських лікарів 4 квітня прибули до Італії, де допомагають колегам у регіоні Марке. В один з епіцентрів пандемії в Європі приїхали українські інфекціоністи, реаніматологи, хірурги, анестезіологи, ендокринологи, невропатологи та медсестри. Медиків там зустрічали піснями Руслани Лижичко.
Зазначимо, що саном на ранок 20 квітня в Україні зафіксували 5 710 випадків коронавірусу, з них – 151 летальний, 359 пацієнтів одужало.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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