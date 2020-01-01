В Україні – 6 125 підтверджених випадків коронавірусу, з них на Волині – 174

В Україні зафіксували 6125 випадків коронавірусної хвороби COVID-19Про це повідомляє МОЗ України.За даними ЦГЗ, станом на 9:00 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксували 415 нових випадків.Наразі коронавірусну хворобу виявили:Вінницька область — 338 випадків;Волинська область — 174 випадки;Дніпропетровська область — 122 випадки;Донецька область — 16 випадків;Житомирська область — 270 випадків;Закарпатська область — 205 випадків;Запорізька область — 137 випадків;Івано-Франківська область — 556 випадків;Кіровоградська область — 247 випадків;м. Київ — 892 випадки;Київська область — 356 випадків;Львівська область — 256 випадків;Луганська область — 25 випадків;Миколаївська область — 41 випадок;Одеська область — 146 випадків;Полтавська область — 101 випадок;Рівненська область — 341 випадок;Сумська область — 84 випадки;Тернопільська область — 435 випадків;Харківська область — 77 випадків;Херсонська область — 70 випадків;Хмельницька область — 49 випадків;Чернівецька область — 988 випадків;Черкаська область — 186 випадків;Чернігівська область — 13 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 21 квітня 2020 року до Центру надійшло 710 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 18532 повідомлення про підозру на COVID-19.