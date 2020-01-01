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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В Україні – 6 125 підтверджених випадків коронавірусу, з них на Волині – 174

В Україні – 6 125 підтверджених випадків коронавірусу, з них на Волині – 174
В Україні зафіксували 6125 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

Про це повідомляє МОЗ України.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксували 415 нових випадків.

Наразі коронавірусну хворобу виявили:

Вінницька область — 338 випадків;
Волинська область — 174 випадки;
Дніпропетровська область — 122 випадки;
Донецька область — 16 випадків;
Житомирська область — 270 випадків;
Закарпатська область — 205 випадків;
Запорізька область — 137 випадків;
Івано-Франківська область — 556 випадків;
Кіровоградська область — 247 випадків;
м. Київ — 892 випадки;
Київська область — 356 випадків;
Львівська область — 256 випадків;
Луганська область — 25 випадків;
Миколаївська область — 41 випадок;
Одеська область — 146 випадків;
Полтавська область — 101 випадок;
Рівненська область — 341 випадок;
Сумська область — 84 випадки;
Тернопільська область — 435 випадків;
Харківська область — 77 випадків;
Херсонська область — 70 випадків;
Хмельницька область — 49 випадків;
Чернівецька область — 988 випадків;
Черкаська область — 186 випадків;
Чернігівська область — 13 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 21 квітня 2020 року до Центру надійшло 710 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 18532 повідомлення про підозру на COVID-19.

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Теги: коронавірус, статистика, Україна
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