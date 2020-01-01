У «Луцькводоканалі» сказали, хто винен в обмілінні та забрудненні Стиру

У комунальному підприємстві «Луцькводоканал» висловилися щодо обміління водойм та екологічної ситуації в обласному центрі Волині.Про це йдеться на сайті підприємства.У повідомленні йдеться, що для КП «Луцькводоканал» питання екології є пріоритетними, тому особливу увагу працівники приділяють посиленому очищенню стічних вод, захисту довкілля від забруднення та вживанню ряду екологічних заходів, а також раціональному використанню води.Комунальники зазначають, що інформаційні маніпуляції в соцемережах, часом із використанням фейкових фото, не поліпшують екологічної ситуації у Луцьку, а лише нагнітають негатив у суспільстві.«Насправді ж, винним у погіршенні екологічної ситуації в Україні та світі в цілому є суспільство та суспільна діяльність, а отже – кожен із нас несе відповідальність за стан екології! Всі мешканці Луцька причетні до зростання кількості стічних вод. Збудовані за радянських часів, очисні споруди в Липлянах не були розраховані на таку якість стоків, які щоденно потрапляють з усього міста та 15-ти ближніх сіл на очисні в Липляни. Та навіть при постійному зростанні кількості стічних вод підприємство «Луцькводоканал» вживає всіх необхідних заходів, щоб забезпечити якісну очистку стічних вод», - йдеться у повідомленні на сайті комунального підприємства.У «Луцькводоканалі» запевняють, що всі 122 джерела викидів, які належать підприємству, працюють із дотриманням вимог, встановлених законодавством.На сьогодні КП «Луцькводоканал», одне з небагатьох підприємств Луцька і Волині, має актуальну дозвільну документацію, яка засвідчує, що діяльність підприємства здійснюється із дотриманням всіх установлених норм експлуатації.Комунальники підкреслюють, що «Луцькводоканал» перший в Україні встановив систему озонування, яка знищує всі можливі віруси, знезаражує та очищує від неприємних запахів повітря. Наразі КП «Луцькводоканал» уклало контракти для придбання ще однієї такої системи. Крім цього працівники «Луцькводоканалу» за фінансової підтримки Луцькради встановили системи додаткового знезараження стічних вод, які поліпшують якість стоків та мінімізують їх шкідливий вплив. Також КП «Луцькводоканал» здійснює утилізацію небезпечних відходів.На підприємстві зазначають, що негативний вплив на екологію чинять майже 7 тисяч домогосподарств Луцька та навколишніх сіл, які отримують централізовану воду, але не підключені до централізованого водовідведення і використовують так звані вигрібні ями. Такі домогосподарства розкидані по всьому місту. Коли відбувається викачування стоків із вигрібних ям, це може призводити до появи неприємних запахів, адже щоденно по Луцьку викачуються стоки із близько 40 вигрібних ям. Єдиним варіантом вирішення проблеми є підключення цих домогосподарств до системи централізованого водовідведення. Але вирішити це питання можуть саме власники домогосподарств.Разом з тим, КП «Луцькводоканал», спільно із відділом екології Луцької міської ради, щоденно працюють над виявленням причин та порушників, які шкодять екології та забруднюють довкілля.«Тому питання екології в цілому – це питання кожної людини зокрема. Звертаємось до лучан із проханням не довіряти фейковим інформаційним вливанням і усвідомлювати, що стан екології – це результат діяльності усього суспільства. На КП «Луцькводоканал» вживаються всі можливі заходи для очищення і знезараження стоків, підтримки безпечної та нормативної діяльності всіх об’єктів підприємства. Звертаємо увагу громадськості на необхідності співпраці та оперативного реагування щодо будь-яких порушень, які можуть призводити до виникнення неприємних запахів та погіршення екологічного стану в обласному центрі та навколишніх ОТГ. При виявленні порушень, що можуть спричинити поширення смороду чи шкодять екологічній ситуації в місті, телефонуйте на гарячу лінію «Групи швидкого реагування» Департаменту муніципальної варти Луцької міської ради за номерами 067 00 00 679 та 066 102 1 102», - йдеться на сайті підприємства.