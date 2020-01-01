Серед 7 лучан, у яких за останню добу виявили коронавірус, – двоє дітей

За останню добу у Луцьку зареєстрували 7 нових випадків COVID-19, серед них 2 дітей.Про це йшлося під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, повідомляють на сайті Луцькради.Розпочинаючи нараду, начальник управління охорони здоров’ядетально проаналізував ситуацію із захворюванням на COVID-19 по Україні та області зокрема. “За минулу добу до сімейних лікарів звернулися 164 лучанина, серед них 88 дітей та 76 дорослих, виявлено 9 підозр на COVID-19”, - доповів Володимир Лотвін.Зростання кількості хворих на коронавірус у Луцьку пов'язують із недотриманням карантинних норм у Вербну неділю та на Великдень. На цьому акцентував секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови: “Люди не дослухалися до рекомендацій, порад та вимог карантину і вирішили відвідати храми. Відтак, ми бачимо, що зараз хворіють цілими сім'ями, піддаючи небезпеці усіх своїх родичів та близьких. Багато людей приховують, де інфікувалися, і не хочуть розповідати, з ким контактували. Тому велике прохання до всіх казати правду, аби оперативно виявляти джерело інфекції”.Крім того, Григорій Пустовіт наголосив, що ці дні для нас будуть тривожними, лучани мають отримувати більше інформації про випадки захворюваності, аби вони не були такими безвідповідальними.Щодня працівники патрульної поліції перевіряють громадян, які повернулися до нашого міста з-за кордону. Таких у Луцьку 598 осіб, з них 173 громадянина залишаються на самоізоляції. За порушення вимог карантину за останню добу було складено два адмінпротоколи.Інспектори муніципальної варти посилено патрулюють місто на предмет дотримання умов карантину. Як повідомила директор департаменту муніципальної варти, сьогодні особливу увагу приділили супермаркетам, там до сьогодні не фасують продукти. Найкраще дотримуються встановлених правил малі продуктові магазини: там є антисептики, рукавички, продукція розфасована. Працівники муніципальної варти особливо перевіряли присутність парафіян у храмах. Лучани, запевняють муніципали, масово відвідували церкви, а це є грубе порушення вимог карантину.Працівники житлово-комунальної сфери активно продовжують роботу зі знезараження під’їздів. Станом на 23 квітня дезінфікуючими засобами оброблено 644 під'їзди, а машинами КП “Луцькспецкомунтранс” оброблено 45 км вулиць нашого міста.Під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки обговорили питання щодо надання допомоги лучанам, які опинилися у складних життєвих обставинах. Зокрема, з початком карантину у Луцьку представники бізнесу оперативно організували доставлення продуктів харчування та ліків тим, хто цього потребує. Крім того, у міській раді працює тимчасовий оперативний центр, до якого перед Великоднем звернулися понад 100 лучан. Продуктові набори отримують безоплатно ті сім'ї, які опинилися у складних життєвих обставинах. Благодійну допомогу надають представники соціально відповідального бізнесу.Підбиваючи підсумки засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт зазначив: ”Православна церква України перенесла провідну неділю на 6 червня. Тому іншим церквам теж необхідно перенести проводи. Відтак, до 12 травня усі кладовища будуть закритими для відвідувачів, крім випадків здійснення поховань померлих”.Нагадаємо, станом на ранок 23 квітня на Волині зафіксували 188 підтверджених випадків коронавірусу.