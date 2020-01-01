Взяли під варту волинянина, який 20 років тому у Польщі з двома чоловіками жорстоко вбив людину





Про це



Підозрюваний, перебуваючи на території Республіки Польща, за попередньою змовою з двома іншими особами вчинив розбійний напад на громадянина України. Вони відібрали у потерпілого автомобіль, який згодом продали, його ж самого вивезли у ліс, де у безлюдному місці прив’язали до дерева й залишили, позбавивши можливості звільнитись. Чоловік помер, страждаючи, від виснаження організму.



Двоє зловмисників ще у 1996 році були засуджені за вчинення цього злочину й уже відбули покарання.



Третій спільник виїхав з України в Ізраїль та перебував у розшуку з 1995 року. За цей час прокуратура неодноразово зверталася до компетентних органів іноземної держави з клопотанням про його видачу (екстрадицію), які, на жаль, не були задоволені.



За кордоном він встиг отримати нове громадянство, одружитися і от через понад два десятки років вирішив навідатися до родичів в Україну, де його і затримали.



Підозрюваний перебуває під вартою.



Покарання, яке йому загрожує – аж до довічного позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Шацький районний суд задоволив клопотання Ковельської місцевої прокуратури про застосування запобіжного заходу у виді тримання від вартою без визначення розміру застави для уродженця Волині, якого підозрюють у тому, що у липні 1994 року він з корисливих мотивів вчинив убивство з особливою жорстокістю.Про це повідомляє прокуратура у Волинській області.Підозрюваний, перебуваючи на території Республіки Польща, за попередньою змовою з двома іншими особами вчинив розбійний напад на громадянина України. Вони відібрали у потерпілого автомобіль, який згодом продали, його ж самого вивезли у ліс, де у безлюдному місці прив’язали до дерева й залишили, позбавивши можливості звільнитись. Чоловік помер, страждаючи, від виснаження організму.Двоє зловмисників ще у 1996 році були засуджені за вчинення цього злочину й уже відбули покарання.Третій спільник виїхав з України в Ізраїль та перебував у розшуку з 1995 року. За цей час прокуратура неодноразово зверталася до компетентних органів іноземної держави з клопотанням про його видачу (екстрадицію), які, на жаль, не були задоволені.За кордоном він встиг отримати нове громадянство, одружитися і от через понад два десятки років вирішив навідатися до родичів в Україну, де його і затримали.Підозрюваний перебуває під вартою.Покарання, яке йому загрожує – аж до довічного позбавлення волі.

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