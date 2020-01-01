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Взяли під варту волинянина, який 20 років тому у Польщі з двома чоловіками жорстоко вбив людину

Взяли під варту волинянина, який 20 років тому у Польщі з двома чоловіками жорстоко вбив людину
Шацький районний суд задоволив клопотання Ковельської місцевої прокуратури про застосування запобіжного заходу у виді тримання від вартою без визначення розміру застави для уродженця Волині, якого підозрюють у тому, що у липні 1994 року він з корисливих мотивів вчинив убивство з особливою жорстокістю.

Про це повідомляє прокуратура у Волинській області.

Підозрюваний, перебуваючи на території Республіки Польща, за попередньою змовою з двома іншими особами вчинив розбійний напад на громадянина України. Вони відібрали у потерпілого автомобіль, який згодом продали, його ж самого вивезли у ліс, де у безлюдному місці прив’язали до дерева й залишили, позбавивши можливості звільнитись. Чоловік помер, страждаючи, від виснаження організму.

Двоє зловмисників ще у 1996 році були засуджені за вчинення цього злочину й уже відбули покарання.

Третій спільник виїхав з України в Ізраїль та перебував у розшуку з 1995 року. За цей час прокуратура неодноразово зверталася до компетентних органів іноземної держави з клопотанням про його видачу (екстрадицію), які, на жаль, не були задоволені.

За кордоном він встиг отримати нове громадянство, одружитися і от через понад два десятки років вирішив навідатися до родичів в Україну, де його і затримали.

Підозрюваний перебуває під вартою.

Покарання, яке йому загрожує – аж до довічного позбавлення волі.

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Теги: Польща, вбивство, волинянин
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