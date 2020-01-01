Друга смерть від коронавірусу у Нововолинську: рідні померлого чоловіка звинувачують медиків у халатності





Рідні й подумати не могли, що він зможе інфікуватися COVID-19 та вважають, що медики допустили халатність, пише



Нагадаємо, опівдні на офіційному сайті міста повідомили: “Надійшла сумна звістка. Маємо ще один летальний випадок. Чоловік, який лікувався у Волинській обласній клінічній лікарні і кілька днів був у важкому стані, помер”.



У той же час на онлайн-брифінгу заступник голови Волинської ОДА Тетяна Щербак повідомила про смертельний випадок, сказавши: “Чоловік вже був знятий з апарату ШВЛ, але через ниркову недостатність помер, 1944 року народження”.



Згодом на сайті міста додали, що померлому чоловіку було 75 років. Спочатку він лежав у сусідній палаті терапевтичного відділення Нововолинської ЦМЛ, де перебував перший померлий від коронавірусу нововолинець.



Із журналістами БУГу зв’язалися родичі померлого. Їх обурила інформація, що чоловік помер через ниркову недостатність. Також вони вважають, що лікарі халатно віднеслися до хворих в період пандеміїї коронавірусу. До слова, дружина померлого нововолинця також хворіє на COVID-19 і знаходиться зараз в інфекційному відділенні Нововолинської лікарні.



Покійний пан Тарас був шахтарем і щороку проходив профілактичне лікування професійного захворювання, розповідають рідні. Мав, як і більшість гірників, легеневу хворобу – силікоз.



“В нього, крім легень, не було інших хвороб. А тут приписують якусь ниркову недостатність. Можливо, це пов’язано з виплатами, які дають після смерті родичам померлого від професійного захворювання шахтаря”, – зазначають родичі.



Розповідають, що лягав чоловік у терапію 6-го квітня. А вже за чотири дні його відправили на самоізоляцію додому.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Другий померлий хворий на коронавірус у Нововолинську , 75-річний чоловік, лежав у терапії Нововолинської центральної лікарні через щорічне лікування професійного шахтарського захворювання.Рідні й подумати не могли, що він зможе інфікуватися COVID-19 та вважають, що медики допустили халатність, пише "Буг" Нагадаємо, опівдні на офіційному сайті міста повідомили: “Надійшла сумна звістка. Маємо ще один летальний випадок. Чоловік, який лікувався у Волинській обласній клінічній лікарні і кілька днів був у важкому стані, помер”.У той же час на онлайн-брифінгу заступник голови Волинської ОДАповідомила про смертельний випадок, сказавши: “Чоловік вже був знятий з апарату ШВЛ, але через ниркову недостатність помер, 1944 року народження”.Згодом на сайті міста додали, що померлому чоловіку було 75 років. Спочатку він лежав у сусідній палаті терапевтичного відділення Нововолинської ЦМЛ, де перебував перший померлий від коронавірусу нововолинець.Із журналістами БУГу зв’язалися родичі померлого. Їх обурила інформація, що чоловік помер через ниркову недостатність. Також вони вважають, що лікарі халатно віднеслися до хворих в період пандеміїї коронавірусу. До слова, дружина померлого нововолинця також хворіє на COVID-19 і знаходиться зараз в інфекційному відділенні Нововолинської лікарні.Покійний пан Тарас був шахтарем і щороку проходив профілактичне лікування професійного захворювання, розповідають рідні. Мав, як і більшість гірників, легеневу хворобу – силікоз.“В нього, крім легень, не було інших хвороб. А тут приписують якусь ниркову недостатність. Можливо, це пов’язано з виплатами, які дають після смерті родичам померлого від професійного захворювання шахтаря”, – зазначають родичі.Розповідають, що лягав чоловік у терапію 6-го квітня. А вже за чотири дні його відправили на самоізоляцію додому.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію