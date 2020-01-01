вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині з початку року 14 дітей захворіли на кашлюк

На Волині з початку року 14 дітей захворіли на кашлюк
У Волинській області за перші 3 місяці 2020 року на кашлюк захворіло 14 дітей, з них 12 дітей віком до 4 років.

Про це повідомляє Волинський обласний центр громадського здоров'я.

За перший квартал 2020 року щеплення АКДП (адсорбованою коклюшно-дифтерійно-правцевою вакциною) отримали 17.1% волинян до 1 року. За 2019 рік охоплено 76.5% дітей в області, 88.6% дітей - в Україні).

На туберкульоз за січень, лютий і березень в області захворіло 129 осіб, з них двоє дітей. Щеплення БЦЖ отримали за цей час 20.8% дітей до 1 року. У 2019 році БЦЖ отримали 91.3% волинян до 1 року, 88.6% немовлят в Україні.

Від гемофільної інфекції типу В за перші 3 місяці 2020-го року вакциновано 17.1% дітей в області, за 2019 рік - 65.5% немовлят на Волині та 76.5% немовлят у країні в цілому.

За 3 місяці 2020 року в області зареєстрували 10 випадків захворювання на гострий вірусний гепатит В та 7 - на хронічний, усі - дорослі. Щодо охоплення вакцинацією, то на Волині за цей час охоплено вакцинацією від гепатиту В 22.8% немовлят. За 2019 рік в області - 65.5%, в державі - 77%.

За 1 квартал 2020 року на ротавірусну інфекцію на Волині захворіла 121 дитина, з них 101 дитина до 4 років. Щеплення проти ротавірусної інфекції в Україні - рекомендоване.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: хвороби, щеплення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Хворіють набагато більше вот тільки діагноз не всилі поставити
Відповісти
Вибір редактора
Кондиціонери, зарядки для телефонів і оригінальний дизайн: які тролейбуси курсуватимуть Луцьком з вересня
«Карантин буде продовжено», – головний санітарний лікар України Ляшко
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинь отримала допомогу на кілька мільйонів для боротьби з коронавірусом
Сьогодні, 15:02
Лікар Валіхновський розповів, як бути людям з гіпертонією під час епідемії COVID-19
Сьогодні, 14:49
На Волині з початку року 14 дітей захворіли на кашлюк
Сьогодні, 14:33
Володимир-Волинські лісівники зайнялися розведенням фазанів. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 14:18
Луцький «Кромберг енд Шуберт» відновлює роботу
Сьогодні, 13:53
Схожі новини
Медики, які робили розтин луцького лікаря-гінеколога, інфікувалися коронавірусом Медики, які робили розтин луцького лікаря-гінеколога, інфікувалися коронавірусом
04 квітень, 11:23
У Луцьку робитимуть лабораторні тести на виявлення коронавірусу У Луцьку робитимуть лабораторні тести на виявлення коронавірусу
30 березень, 13:13
ТОП-5 найбільш небезпечних інфекційних хвороб ТОП-5 найбільш небезпечних інфекційних хвороб
01 березень, 07:21
У сім'ї волинянки генетична хвороба забрала життя однієї доньки, інша – важкохвора У сім'ї волинянки генетична хвороба забрала життя однієї доньки, інша – важкохвора
17 лютий, 20:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині впіймали крадія лісу
Сьогодні, 15:11
 0
Волинь отримала допомогу на кілька мільйонів для боротьби з коронавірусом
Сьогодні, 15:02
 0
Лікар Валіхновський розповів, як бути людям з гіпертонією під час епідемії COVID-19
Сьогодні, 14:49
 0
На Волині з початку року 14 дітей захворіли на кашлюк
Сьогодні, 14:33
 0
Володимир-Волинські лісівники зайнялися розведенням фазанів. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 14:18
 0
Медіа
відео
1/8