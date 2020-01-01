На Волині з початку року 14 дітей захворіли на кашлюк
Сьогодні, 14:33
У Волинській області за перші 3 місяці 2020 року на кашлюк захворіло 14 дітей, з них 12 дітей віком до 4 років.
Про це повідомляє Волинський обласний центр громадського здоров'я.
За перший квартал 2020 року щеплення АКДП (адсорбованою коклюшно-дифтерійно-правцевою вакциною) отримали 17.1% волинян до 1 року. За 2019 рік охоплено 76.5% дітей в області, 88.6% дітей - в Україні).
На туберкульоз за січень, лютий і березень в області захворіло 129 осіб, з них двоє дітей. Щеплення БЦЖ отримали за цей час 20.8% дітей до 1 року. У 2019 році БЦЖ отримали 91.3% волинян до 1 року, 88.6% немовлят в Україні.
Від гемофільної інфекції типу В за перші 3 місяці 2020-го року вакциновано 17.1% дітей в області, за 2019 рік - 65.5% немовлят на Волині та 76.5% немовлят у країні в цілому.
За 3 місяці 2020 року в області зареєстрували 10 випадків захворювання на гострий вірусний гепатит В та 7 - на хронічний, усі - дорослі. Щодо охоплення вакцинацією, то на Волині за цей час охоплено вакцинацією від гепатиту В 22.8% немовлят. За 2019 рік в області - 65.5%, в державі - 77%.
За 1 квартал 2020 року на ротавірусну інфекцію на Волині захворіла 121 дитина, з них 101 дитина до 4 років. Щеплення проти ротавірусної інфекції в Україні - рекомендоване.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр громадського здоров'я.
За перший квартал 2020 року щеплення АКДП (адсорбованою коклюшно-дифтерійно-правцевою вакциною) отримали 17.1% волинян до 1 року. За 2019 рік охоплено 76.5% дітей в області, 88.6% дітей - в Україні).
На туберкульоз за січень, лютий і березень в області захворіло 129 осіб, з них двоє дітей. Щеплення БЦЖ отримали за цей час 20.8% дітей до 1 року. У 2019 році БЦЖ отримали 91.3% волинян до 1 року, 88.6% немовлят в Україні.
Від гемофільної інфекції типу В за перші 3 місяці 2020-го року вакциновано 17.1% дітей в області, за 2019 рік - 65.5% немовлят на Волині та 76.5% немовлят у країні в цілому.
За 3 місяці 2020 року в області зареєстрували 10 випадків захворювання на гострий вірусний гепатит В та 7 - на хронічний, усі - дорослі. Щодо охоплення вакцинацією, то на Волині за цей час охоплено вакцинацією від гепатиту В 22.8% немовлят. За 2019 рік в області - 65.5%, в державі - 77%.
За 1 квартал 2020 року на ротавірусну інфекцію на Волині захворіла 121 дитина, з них 101 дитина до 4 років. Щеплення проти ротавірусної інфекції в Україні - рекомендоване.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Хворіють набагато більше вот тільки діагноз не всилі поставити
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