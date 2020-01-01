На Волині вже 439 особам, які проходять обсервацію, встановили додаток «Дій вдома»
Сьогодні, 15:40
Усім, хто прибуває в Україну, зокрема на ПП «Ягодин», встановлюють на телефон мобільний додаток «Дій вдома», за допомогою якого контролюватимуть режим самоізоляції.
Про це інформують у Волинській ОДА.
Як працює додаток: упродовж дня в період 14 днів людина отримуватиме до 10 push-повідомлень в додатку "Дій Вдома".
Користувачу потрібно буде зробити своє фото, водночас працюватиме геолокація. Якщо буде порушений режим карантину, а невикористання додатки по суті буде порушенням режиму карантину, то людина змушена буде заплатити штраф.
Так, за попередню добу в Україну через ПП «Ягодин» прибуло 505 людей. А з 00:00 до 13:00 26 квітня кордон перетнуло 242 особи.
Нині додаток встановили вже 439-ти громадянам, які проходитимуть обсервацію вдома за допомогою додатку.
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Про це інформують у Волинській ОДА.
Як працює додаток: упродовж дня в період 14 днів людина отримуватиме до 10 push-повідомлень в додатку "Дій Вдома".
Користувачу потрібно буде зробити своє фото, водночас працюватиме геолокація. Якщо буде порушений режим карантину, а невикористання додатки по суті буде порушенням режиму карантину, то людина змушена буде заплатити штраф.
Так, за попередню добу в Україну через ПП «Ягодин» прибуло 505 людей. А з 00:00 до 13:00 26 квітня кордон перетнуло 242 особи.
Нині додаток встановили вже 439-ти громадянам, які проходитимуть обсервацію вдома за допомогою додатку.
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