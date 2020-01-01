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Луцькі патрульні затримали чоловіків з наркотиками. ФОТО

Луцькі патрульні затримали чоловіків з наркотиками. ФОТО
Сьогодні вдень патрульні зупинили Peugeot Partner, водій якого порушив правила дорожнього руху. І керманич, і його пасажир відмовлялись називатись. Врешті, їхні особи встановили: це виявились лучани 37 та 27 років.

Про це пише пресслужба патрульних.

В одного з них при застосуванні такого превентивного поліцейського заходу, як поверхнева перевірка, виявили 2 поліетиленові пакетики та скляні колби з залишками невідомої речовини, схожої на наркотичну.

В іншого чоловіка знайшли 14 поліетиленових пакетиків з порошкоподібною речовиною, схожою на наркотичну.

Осіб затримали та викликали слідчо-оперативну групу.

Луцькі патрульні затримали чоловіків з наркотиками. ФОТО

Луцькі патрульні затримали чоловіків з наркотиками. ФОТО

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Теги: поліція, наркотики, луцьк
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