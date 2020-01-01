Луцькі патрульні затримали чоловіків з наркотиками. ФОТО

Сьогодні вдень патрульні зупинили Peugeot Partner, водій якого порушив правила дорожнього руху. І керманич, і його пасажир відмовлялись називатись. Врешті, їхні особи встановили: це виявились лучани 37 та 27 років.Про це пише пресслужба патрульних.В одного з них при застосуванні такого превентивного поліцейського заходу, як поверхнева перевірка, виявили 2 поліетиленові пакетики та скляні колби з залишками невідомої речовини, схожої на наркотичну.В іншого чоловіка знайшли 14 поліетиленових пакетиків з порошкоподібною речовиною, схожою на наркотичну.Осіб затримали та викликали слідчо-оперативну групу.