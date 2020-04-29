Волинянка пошила та роздала понад тисячу захисних масок





Жінка вже 17 років працює у власній майстерні, де займається ремонтом одягу, - пише районна газета



Коли ж Україну сколихнула звістка про епідемію коронавірусу, жінка каже, що не роздумуючи, вирішила шити маски і роздавати їх — тим більше, що на перших початках цей засіб захисту просто не було де купити.



«У мене залишався певний запас тканини, ниток, тож взялася до роботи, — розповідає Юлія. — А щоб було швидше, попросила сусідку допомогти. В Інтернеті розмістила відповідне оголошення, люди одразу ж пішли».



Варто зазначити, що в окремі дні черга стояла аж на сходах, що ведуть до майстерні, розташованої на другому поверсі. Загалом Юлія і її помічниця роздали понад тисячу масок.



Нині, коли вже немає такого гострого дефіциту масок, майстерня працює в дещо іншому форматі: оскільки вільні запаси своєї тканини закінчилися, засоби захисту тут шиють з матеріалу замовників. Щоправда, по п’ять штук в одні руки, але й далі безкоштовно.



«Від самого початку у мене й гадки не було продавати їх, — каже Юлія Балабаш, — адже у країні та світі біда, хіба ж можна на такому заробляти? Свої гроші я зможу заробити на ремонті одягу, адже люблю цю справу і займаюся нею багато років»

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителька Любомля Юлія Балабаш з початку пандемії коронавірусу шиє та безкоштовно розповсюджує захисні маски.Жінка вже 17 років працює у власній майстерні, де займається ремонтом одягу, - пише районна газета "Нове життя".

Коли ж Україну сколихнула звістка про епідемію коронавірусу, жінка каже, що не роздумуючи, вирішила шити маски і роздавати їх — тим більше, що на перших початках цей засіб захисту просто не було де купити.«У мене залишався певний запас тканини, ниток, тож взялася до роботи, — розповідає Юлія. — А щоб було швидше, попросила сусідку допомогти. В Інтернеті розмістила відповідне оголошення, люди одразу ж пішли».Варто зазначити, що в окремі дні черга стояла аж на сходах, що ведуть до майстерні, розташованої на другому поверсі. Загалом Юлія і її помічниця роздали понад тисячу масок.Нині, коли вже немає такого гострого дефіциту масок, майстерня працює в дещо іншому форматі: оскільки вільні запаси своєї тканини закінчилися, засоби захисту тут шиють з матеріалу замовників. Щоправда, по п’ять штук в одні руки, але й далі безкоштовно.«Від самого початку у мене й гадки не було продавати їх, — каже Юлія Балабаш, — адже у країні та світі біда, хіба ж можна на такому заробляти? Свої гроші я зможу заробити на ремонті одягу, адже люблю цю справу і займаюся нею багато років»

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