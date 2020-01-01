В Україні дозволили змінювати місце складання ЗНО

З 6 до 18 травня можна буде змінити вказане під час реєстрації для участі в ЗНО місце його складання. Таку можливість надають учасникам, місце проживання та заклад освіти яких знаходяться в різних областях, або ж на відстані понад 150 кілометрів одне від одного.Відповідний лист МОН надіслало керівникам закладів освіти сьогодні, 4 травня 2020 року, - йдеться на сайті Міністерство освіти і науки України.“Учні шкіл-інтернатів, закладів професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти, які на час карантину поїхали додому в іншу область або на велику відстань від свого закладу освіти, можуть мати незручності з доїздом до населеного пункту, вказаного ними раніше під час реєстрації. Тому ми даємо їм можливість скласти тестування в найближчому до них пункті проведення ЗНО”, – зазначила в.о. Міністра освіти і наукиНове місце складання ЗНО може бути в населеному пункті, який максимально наближений до місця проживання або перебування учасників. Змінити місце складання ЗНО учасники можуть, звернувшись до керівника свого закладу освіти та вказавши місце свого перебування у час проходження сесії ЗНО. Керівники закладів освіти зі свого боку мають внести зміни до реєстраційних даних.Докладна інформація щодо процедури зміни місця складання ЗНО розміщена в “Кабінеті керівника закладу освіти” на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти.