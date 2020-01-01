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Повідомили, як завершиться навчальний рік у школах

Повідомили, як завершиться навчальний рік у школах
У Міністерстві освіти та науки України розповіли, як вплине на завершення навчального року в школах сьогоднішнє рішення Уряду про послаблення та продовження карантину до 22 травня.

Про це повідомляє УНІАН, посилаючись на сайт Міністерства освіти та науки.

"Рішення Уряду передбачає послаблення деяких карантинних обмежень з 11 травня. Для закладів освіти все залишиться незмінним – вони проводять дистанційне навчання та готуються до завершення навчального року", - розповіла т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

Навчальний рік у школах по всій країні завершиться дистанційно. При цьому календар навчання виглядатиме так:

- до 31 травня триватимуть заняття;
- до 1 липня має бути завершений навчальний рік;
- до 15 червня школи завершують оформлення: свідоцтв про здобуття базової середньої освіти; свідоцтв досягнень та табелів навчальних досягнень;
- упродовж червня школи на педагогічних радах розглядають питання про переведення учнів до наступного класу.

"Випускники 11-х класів отримають документ про здобуття освіти після завершення ДПА у формі ЗНО. Якщо учні 1-8, 10 класів не планують навчатися в іншому закладі освіти, школи надсилають копії документів учням електронною поштою, а оригінали документів видадуть у вересні 2020-2021 навчального року", - розповіли у відомстві.

"Для запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 у 2019/2020 навчальному році МОН рекомендує утриматися від проведення масових заходів, зокрема - останніх дзвоників та випускних вечорів", - наголосили у Міністерстві.

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Теги: освіта, навчальний рік
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