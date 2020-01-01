Повідомили, як завершиться навчальний рік у школах





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"Рішення Уряду передбачає послаблення деяких карантинних обмежень з 11 травня. Для закладів освіти все залишиться незмінним – вони проводять дистанційне навчання та готуються до завершення навчального року", - розповіла т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій.



Навчальний рік у школах по всій країні завершиться дистанційно. При цьому календар навчання виглядатиме так:



- до 31 травня триватимуть заняття;

- до 1 липня має бути завершений навчальний рік;

- до 15 червня школи завершують оформлення: свідоцтв про здобуття базової середньої освіти; свідоцтв досягнень та табелів навчальних досягнень;

- упродовж червня школи на педагогічних радах розглядають питання про переведення учнів до наступного класу.



"Випускники 11-х класів отримають документ про здобуття освіти після завершення ДПА у формі ЗНО. Якщо учні 1-8, 10 класів не планують навчатися в іншому закладі освіти, школи надсилають копії документів учням електронною поштою, а оригінали документів видадуть у вересні 2020-2021 навчального року", - розповіли у відомстві.



"Для запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 у 2019/2020 навчальному році МОН рекомендує утриматися від проведення масових заходів, зокрема - останніх дзвоників та випускних вечорів", - наголосили у Міністерстві.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Міністерстві освіти та науки України розповіли, як вплине на завершення навчального року в школах сьогоднішнє рішення Уряду про послаблення та продовження карантину до 22 травня.Про це повідомляє УНІАН, посилаючись на сайт Міністерства освіти та науки. "Рішення Уряду передбачає послаблення деяких карантинних обмежень з 11 травня. Для закладів освіти все залишиться незмінним – вони проводять дистанційне навчання та готуються до завершення навчального року", - розповіла т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій.Навчальний рік у школах по всій країні завершиться дистанційно. При цьому календар навчання виглядатиме так:- до 31 травня триватимуть заняття;- до 1 липня має бути завершений навчальний рік;- до 15 червня школи завершують оформлення: свідоцтв про здобуття базової середньої освіти; свідоцтв досягнень та табелів навчальних досягнень;- упродовж червня школи на педагогічних радах розглядають питання про переведення учнів до наступного класу."Випускники 11-х класів отримають документ про здобуття освіти після завершення ДПА у формі ЗНО. Якщо учні 1-8, 10 класів не планують навчатися в іншому закладі освіти, школи надсилають копії документів учням електронною поштою, а оригінали документів видадуть у вересні 2020-2021 навчального року", - розповіли у відомстві."Для запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 у 2019/2020 навчальному році МОН рекомендує утриматися від проведення масових заходів, зокрема - останніх дзвоників та випускних вечорів", - наголосили у Міністерстві.

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