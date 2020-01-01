У Луцьку тренер під час карантину проводить заняття з футболу для дітей





Про це йдеться на сайті Луцькради.



Начальник управління освіти Зіновія Лещенко розповіла, що нещодавно було зафіксували порушення правил карантину на території навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №10 — професійний ліцей” та загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №19.



Так, тренер кілька днів поспіль займається із дітьми тренуваннями з футболу та не реагує на зауваження.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку тренер порушив правила карантину, проводячи заняття з футболу з дітьми.Про це йдеться на сайті Луцькради.Начальник управління освітирозповіла, що нещодавно було зафіксували порушення правил карантину на території навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №10 — професійний ліцей” та загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №19.Так, тренер кілька днів поспіль займається із дітьми тренуваннями з футболу та не реагує на зауваження.

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