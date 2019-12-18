На Волині чоловік відлупцював рідну сестру співмешканки
Сьогодні, 18:30
39-річну жительку Володимир-Волинського району побив співмешканець сестри.
Про це повідомили “Княжому Граду” у поліції.
Жителька села Лудин звернулася до правоохоронців за декілька днів після отримання тілесних ушкоджень.
Відомо, що 36-річний співмешканець її рідної сестри, який проживає у Лудині, побив постраждалу 2-го травня. Звернулася до правоохоронців жінка лиш 4 травня. Внаслідок нанесених ударів 39-річна жінка отримала забій м’яких частин тулуба.
Наразі проводять перевірку.
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Про це повідомили “Княжому Граду” у поліції.
Жителька села Лудин звернулася до правоохоронців за декілька днів після отримання тілесних ушкоджень.
Відомо, що 36-річний співмешканець її рідної сестри, який проживає у Лудині, побив постраждалу 2-го травня. Звернулася до правоохоронців жінка лиш 4 травня. Внаслідок нанесених ударів 39-річна жінка отримала забій м’яких частин тулуба.
Наразі проводять перевірку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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