вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині чоловік відлупцював рідну сестру співмешканки

На Волині чоловік відлупцював рідну сестру співмешканки
39-річну жительку Володимир-Волинського району побив співмешканець сестри.

Про це повідомили “Княжому Граду” у поліції.

Жителька села Лудин звернулася до правоохоронців за декілька днів після отримання тілесних ушкоджень.

Відомо, що 36-річний співмешканець її рідної сестри, який проживає у Лудині, побив постраждалу 2-го травня. Звернулася до правоохоронців жінка лиш 4 травня. Внаслідок нанесених ударів 39-річна жінка отримала забій м’яких частин тулуба.

Наразі проводять перевірку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: побиття, Володимир, жінка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП туристичних маршрутів на Волині, куди можна податися після карантину
Кондиціонери, зарядки для телефонів і оригінальний дизайн: які тролейбуси курсуватимуть Луцьком з вересня
«Карантин буде продовжено», – головний санітарний лікар України Ляшко
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Від коронавірусу помер пацієнт волинської обласної лікарні
Сьогодні, 18:59
Розповіли, чи дотримуються у кав'ярнях Луцька карантинних заходів безпеки. ВІДЕО
Сьогодні, 18:45
На Волині чоловік відлупцював рідну сестру співмешканки
Сьогодні, 18:30
ТРЦ «ПортCity» запрошує на онлайн-шопінг*
Сьогодні, 18:17
Луцькі лікарі розповіли, коли у медзакладах відновлять планові операції. ВІДЕО
Сьогодні, 18:02
Схожі новини
У селищі на Волині чоловік вбив дружину У селищі на Волині чоловік вбив дружину
29 квітень, 10:55
У жінки з Володимира-Волинського виявили вірус COVID-19 У жінки з Володимира-Волинського виявили вірус COVID-19
15 квітень, 15:16
На Волині пенсіонер з інвалідністю побив жінку На Волині пенсіонер з інвалідністю побив жінку
18 грудень, 2019, 16:20
На Волині під час пиятики чоловік до смерті побив жінку На Волині під час пиятики чоловік до смерті побив жінку
15 листопад, 2019, 10:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українським медикам планують уже з липня до 50% підвищити зарплати
Сьогодні, 19:40
 0
У Луцьку жінка за 50 доларів зводила клієнтів із повіями
Сьогодні, 19:20
 0
Де у Луцьку не буде світла 6 травня
Сьогодні, 19:00
 0
Від коронавірусу помер пацієнт волинської обласної лікарні
Сьогодні, 18:59
 0
Розповіли, чи дотримуються у кав'ярнях Луцька карантинних заходів безпеки. ВІДЕО
Сьогодні, 18:45
 0
Медіа
відео
1/8