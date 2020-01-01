У вересні учні місяць наздоганятимуть шкільну програму
Сьогодні, 20:43
У вересні школярі будуть місяць наздоганяти програму, яку пропустили під час карантину наприкінці цього навчального року.
Про це розповів голова комітету ВРУ з питань освіти науки та інновацій Сергій Бабак, передає УНН із посиланням на офіційну сторінку партії “Слуга народу”.
“Щодня мільйони дітей дивляться відеоуроки по телевізору. Згодом такі ж проекти почали робити деякі інші країни. Ця ідея є вчасною і необхідною, а тому успішною... Проте, ми не можемо бути впевненими, що всі діти на 100% скористаються нашою допомогою. Через це перший місяць навчання буде для всіх коригуючим. Тобто ми повторюватимемо все, чому мали б навчитися за час карантину”, — наголосив Бабак.
Нагадаємо, у Міністерстві освіти і науки розповіли, що дистанційні заняття триватимуть до 31 травня, а до 1 липня навчальний рік буде завершений.
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Про це розповів голова комітету ВРУ з питань освіти науки та інновацій Сергій Бабак, передає УНН із посиланням на офіційну сторінку партії “Слуга народу”.
“Щодня мільйони дітей дивляться відеоуроки по телевізору. Згодом такі ж проекти почали робити деякі інші країни. Ця ідея є вчасною і необхідною, а тому успішною... Проте, ми не можемо бути впевненими, що всі діти на 100% скористаються нашою допомогою. Через це перший місяць навчання буде для всіх коригуючим. Тобто ми повторюватимемо все, чому мали б навчитися за час карантину”, — наголосив Бабак.
Нагадаємо, у Міністерстві освіти і науки розповіли, що дистанційні заняття триватимуть до 31 травня, а до 1 липня навчальний рік буде завершений.
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