У вересні учні місяць наздоганятимуть шкільну програму





Про це розповів голова комітету ВРУ з питань освіти науки та інновацій Сергій Бабак, передає



“Щодня мільйони дітей дивляться відеоуроки по телевізору. Згодом такі ж проекти почали робити деякі інші країни. Ця ідея є вчасною і необхідною, а тому успішною... Проте, ми не можемо бути впевненими, що всі діти на 100% скористаються нашою допомогою. Через це перший місяць навчання буде для всіх коригуючим. Тобто ми повторюватимемо все, чому мали б навчитися за час карантину”, — наголосив Бабак.



Нагадаємо, у Міністерстві освіти і науки розповіли, що дистанційні заняття триватимуть до 31 травня, а до 1 липня навчальний рік буде завершений.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вересні школярі будуть місяць наздоганяти програму, яку пропустили під час карантину наприкінці цього навчального року.Про це розповів голова комітету ВРУ з питань освіти науки та інновацій, передає УНН із посиланням на офіційну сторінку партії “Слуга народу”.“Щодня мільйони дітей дивляться відеоуроки по телевізору. Згодом такі ж проекти почали робити деякі інші країни. Ця ідея є вчасною і необхідною, а тому успішною... Проте, ми не можемо бути впевненими, що всі діти на 100% скористаються нашою допомогою. Через це перший місяць навчання буде для всіх коригуючим. Тобто ми повторюватимемо все, чому мали б навчитися за час карантину”, — наголосив Бабак.Нагадаємо, у Міністерстві освіти і науки розповіли, що дистанційні заняття триватимуть до 31 травня, а до 1 липня навчальний рік буде завершений.

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