Волинський ансамбль переміг на міжнародному інтернет-конкурсі
Сьогодні, 02:17
Юні волинські артисти стали переможцями міжнародного інтернет-конкурсу "Самоцвіти- Країна безмежних можливостей".
Про це йдеться на сторінці Молодіжного театру селища Благодатне.
Зразковий аматорський театр мініатюр "Струмок" Будинку культури смт. Благодатне брав участь у Міжнародному багатожанровому Інтернет фестивалі-конкурсі "Самоцвіти- Країна безмежних можливостей". Вихованці молодшої групи аматорського театру здобули 1-ше місце у своїй віковій категорії за мюзикл "Муха-Цокотуха на новий лад".
«Вітаю своїх юних артистів. Бажаю творчої наснаги, різних сценічних майданчиків і нових перемог.Дякую батькам за те ,що вкладають душу і свій час у своїх діток.Це наша спільна перемога. Карантин- не привід забувати про творчість, маленькі актори готують для вас щось нове і цікаве», - написала наставниця юних акторів-аматорів Галина Максименкова.
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Про це йдеться на сторінці Молодіжного театру селища Благодатне.
Зразковий аматорський театр мініатюр "Струмок" Будинку культури смт. Благодатне брав участь у Міжнародному багатожанровому Інтернет фестивалі-конкурсі "Самоцвіти- Країна безмежних можливостей". Вихованці молодшої групи аматорського театру здобули 1-ше місце у своїй віковій категорії за мюзикл "Муха-Цокотуха на новий лад".
«Вітаю своїх юних артистів. Бажаю творчої наснаги, різних сценічних майданчиків і нових перемог.Дякую батькам за те ,що вкладають душу і свій час у своїх діток.Це наша спільна перемога. Карантин- не привід забувати про творчість, маленькі актори готують для вас щось нове і цікаве», - написала наставниця юних акторів-аматорів Галина Максименкова.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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