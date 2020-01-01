Волинський ансамбль переміг на міжнародному інтернет-конкурсі

Юні волинські артисти стали переможцями міжнародного інтернет-конкурсу "Самоцвіти- Країна безмежних можливостей".Про це йдеться на сторінці Молодіжного театру селища Благодатне.Зразковий аматорський театр мініатюр "Струмок" Будинку культури смт. Благодатне брав участь у Міжнародному багатожанровому Інтернет фестивалі-конкурсі "Самоцвіти- Країна безмежних можливостей". Вихованці молодшої групи аматорського театру здобули 1-ше місце у своїй віковій категорії за мюзикл "Муха-Цокотуха на новий лад".«Вітаю своїх юних артистів. Бажаю творчої наснаги, різних сценічних майданчиків і нових перемог.Дякую батькам за те ,що вкладають душу і свій час у своїх діток.Це наша спільна перемога. Карантин- не привід забувати про творчість, маленькі актори готують для вас щось нове і цікаве», - написала наставниця юних акторів-аматорів