Волинський лікар очолив Центр трансплантології у Львові. ФОТО

У Львові відкрили сучасний Центр трансплантології, який очолив спеціаліст з Волині.Про це йдеться на сторінці медзакладу.Керівником Центру трансплантології став Максим Овечко, який раніше він керував відділенням трансплантології в Ковелі, де наприкінці 2019-го року розпочали пересаджувати органи, відновивши в Україні посмертні трансплантації.Усього за кілька місяців у волинському місті пересадили два серця та три нирки, ще чотири трансплантували від родичів."Новостворений Центр повністю готовий до родинних та посмертних трансплантацій нирок. Також триває підготовка до пересадження підшлункової залози та печінки. Нині в «листі очікування» уже перебуває майже сотня пацієнтів, а Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги Львова саме очікує на включення до «пілотного проекту» МОЗ України, за яким такі операції будуть сплачуватися державою. Тоді Центр трансплантології запрацює на повну потужність", - йдеться у дописі.