На кордоні з Польщею відновив роботу один з пунктів пропуску
Сьогодні, 18:48
На державному кордоні України відновили роботу два пункти пропуску.
Уряд вніс зміни до переліку пунктів пропуску через державний кордон, які підлягають тимчасовому закриттю, - про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Зокрема, відновили роботу автомобільного пункту пропуску «Рава-Руська», що на кордоні з Польщею у Львівській області, а також морського пункту пропуску в порту Скадовська.
Зазначають, що відповідно до розпорядження від 15 квітня 2020 р. № 502-р Кабінет Міністрів України тимчасово закрив ще 10 пунктів пропуску, при цьому, пропуск у 9 з них не здійснювався через відповідні обмеження сусідніх країн. Серед повністю функціонуючих серед них залишався тільки пункт пропуску «Паланка (Маяки-Удобне)» на кордоні з Молдовою.
З врахуванням змін, внесених урядовими рішеннями, на державному кордоні тимчасово закриті 123 пункти пропуску, а у 19 тимчасово припинене пішохідне сполучення (див. інфорграфіку).
Також нагадаємо, що з 17 березня пункти пропуску через державний кордон тимчасово закриті для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного та автомобільного (для автобусів) сполучення.
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Уряд вніс зміни до переліку пунктів пропуску через державний кордон, які підлягають тимчасовому закриттю, - про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Зокрема, відновили роботу автомобільного пункту пропуску «Рава-Руська», що на кордоні з Польщею у Львівській області, а також морського пункту пропуску в порту Скадовська.
Зазначають, що відповідно до розпорядження від 15 квітня 2020 р. № 502-р Кабінет Міністрів України тимчасово закрив ще 10 пунктів пропуску, при цьому, пропуск у 9 з них не здійснювався через відповідні обмеження сусідніх країн. Серед повністю функціонуючих серед них залишався тільки пункт пропуску «Паланка (Маяки-Удобне)» на кордоні з Молдовою.
З врахуванням змін, внесених урядовими рішеннями, на державному кордоні тимчасово закриті 123 пункти пропуску, а у 19 тимчасово припинене пішохідне сполучення (див. інфорграфіку).
Також нагадаємо, що з 17 березня пункти пропуску через державний кордон тимчасово закриті для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного та автомобільного (для автобусів) сполучення.
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