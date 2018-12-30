На кордоні з Польщею відновив роботу один з пунктів пропуску





Уряд вніс зміни до переліку пунктів пропуску через державний кордон, які підлягають тимчасовому закриттю, - про це



Зокрема, відновили роботу автомобільного пункту пропуску «Рава-Руська», що на кордоні з Польщею у Львівській області, а також морського пункту пропуску в порту Скадовська.



Зазначають, що відповідно до розпорядження від 15 квітня 2020 р. № 502-р Кабінет Міністрів України тимчасово закрив ще 10 пунктів пропуску, при цьому, пропуск у 9 з них не здійснювався через відповідні обмеження сусідніх країн. Серед повністю функціонуючих серед них залишався тільки пункт пропуску «Паланка (Маяки-Удобне)» на кордоні з Молдовою.



З врахуванням змін, внесених урядовими рішеннями, на державному кордоні тимчасово закриті 123 пункти пропуску, а у 19 тимчасово припинене пішохідне сполучення (див. інфорграфіку).



Також нагадаємо, що з 17 березня пункти пропуску через державний кордон тимчасово закриті для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного та автомобільного (для автобусів) сполучення.

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