Тюльпанове поле у Ковельському районі відкриють: які правила діятимуть для відвідувачів





Про це



"Ми шкодуємо, що деякі ранні сорти вже відцвіли... Але основна маса квітів та враженьчекає на вас", - йдеться у дописі.



На відвідувачів чекають 11-13 травня з 10.00 до 18.00 годину.



Організатори фестивалю просять гостей дотримуватися вимог карантину:

- вхід без маски заборонен;

- дотримання дистанції 1,5-2м;



Кількість відвідувачів може бути обмежена згідно з карантинними нормами. Вхід коштуватиме 40 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв'язку з послабленням карантину та відкриттям парків і скверів, повідомляють, що тюльпанове поле, яке розташоване на 36-ому кілометрі траси Луцьк-Ковель біля села Свидники Ковельського району, відкриють для відвідувачів на 3 дні.Про це інформують організатори фестивалю на сторінці у Facebook."Ми шкодуємо, що деякі ранні сорти вже відцвіли... Але основна маса квітів та враженьчекає на вас", - йдеться у дописі.На відвідувачів чекають 11-13 травня з 10.00 до 18.00 годину.Організатори фестивалю просять гостей дотримуватися вимог карантину:- вхід без маски заборонен;- дотримання дистанції 1,5-2м;Кількість відвідувачів може бути обмежена згідно з карантинними нормами. Вхід коштуватиме 40 гривень.

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