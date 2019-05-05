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Тюльпанове поле у Ковельському районі відкриють: які правила діятимуть для відвідувачів

Тюльпанове поле у Ковельському районі відкриють: які правила діятимуть для відвідувачів
У зв'язку з послабленням карантину та відкриттям парків і скверів, повідомляють, що тюльпанове поле, яке розташоване на 36-ому кілометрі траси Луцьк-Ковель біля села Свидники Ковельського району, відкриють для відвідувачів на 3 дні.

Про це інформують організатори фестивалю на сторінці у Facebook.

"Ми шкодуємо, що деякі ранні сорти вже відцвіли... Але основна маса квітів та враженьчекає на вас", - йдеться у дописі.

На відвідувачів чекають 11-13 травня з 10.00 до 18.00 годину.

Організатори фестивалю просять гостей дотримуватися вимог карантину:
- вхід без маски заборонен;
- дотримання дистанції 1,5-2м;

Кількість відвідувачів може бути обмежена згідно з карантинними нормами. Вхід коштуватиме 40 гривень.

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Теги: фестиваль, Волинська Голландія, карантин, варте уваги
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Коментарі 1
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