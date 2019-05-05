Тюльпанове поле у Ковельському районі відкриють: які правила діятимуть для відвідувачів
Сьогодні, 13:35
У зв'язку з послабленням карантину та відкриттям парків і скверів, повідомляють, що тюльпанове поле, яке розташоване на 36-ому кілометрі траси Луцьк-Ковель біля села Свидники Ковельського району, відкриють для відвідувачів на 3 дні.
Про це інформують організатори фестивалю на сторінці у Facebook.
"Ми шкодуємо, що деякі ранні сорти вже відцвіли... Але основна маса квітів та враженьчекає на вас", - йдеться у дописі.
На відвідувачів чекають 11-13 травня з 10.00 до 18.00 годину.
Організатори фестивалю просять гостей дотримуватися вимог карантину:
- вхід без маски заборонен;
- дотримання дистанції 1,5-2м;
Кількість відвідувачів може бути обмежена згідно з карантинними нормами. Вхід коштуватиме 40 гривень.
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Про це інформують організатори фестивалю на сторінці у Facebook.
"Ми шкодуємо, що деякі ранні сорти вже відцвіли... Але основна маса квітів та враженьчекає на вас", - йдеться у дописі.
На відвідувачів чекають 11-13 травня з 10.00 до 18.00 годину.
Організатори фестивалю просять гостей дотримуватися вимог карантину:
- вхід без маски заборонен;
- дотримання дистанції 1,5-2м;
Кількість відвідувачів може бути обмежена згідно з карантинними нормами. Вхід коштуватиме 40 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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