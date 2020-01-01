Серед родичів померлої від коронавірусу ковельчанки інфікованих не виявили
Сьогодні, 20:25
У родичів померлої ковельчанки коронавірус не виявили.
Про це ІА «Конкурент» розповіла медична директорка Ковельського міського територіального медичного об’єднання Ольга Козачук.
Із її слів, всіх осіб, які контактували з померлою жінкою, протестували. Всі результати були негативні. Однак поки вони перебувають на сомоізоляції.
Нагадаємо, що через коронавірус померла 78-річна жителька Ковеля. Загибла мала гіпертонічне захворювання. У медзаклад потрапила з пневмонією 4 травня. Вже на наступний день у неї виявили коронавірус. На жаль, перебороти захворюванням вона не змогла.
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Про це ІА «Конкурент» розповіла медична директорка Ковельського міського територіального медичного об’єднання Ольга Козачук.
Із її слів, всіх осіб, які контактували з померлою жінкою, протестували. Всі результати були негативні. Однак поки вони перебувають на сомоізоляції.
Нагадаємо, що через коронавірус померла 78-річна жителька Ковеля. Загибла мала гіпертонічне захворювання. У медзаклад потрапила з пневмонією 4 травня. Вже на наступний день у неї виявили коронавірус. На жаль, перебороти захворюванням вона не змогла.
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