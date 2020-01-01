Серед родичів померлої від коронавірусу ковельчанки інфікованих не виявили





Про це ІА



Із її слів, всіх осіб, які контактували з померлою жінкою, протестували. Всі результати були негативні. Однак поки вони перебувають на сомоізоляції.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У родичів померлої ковельчанки коронавірус не виявили.Про це ІА «Конкурент» розповіла медична директорка Ковельського міського територіального медичного об’єднання Ольга Козачук.Із її слів, всіх осіб, які контактували з померлою жінкою, протестували. Всі результати були негативні. Однак поки вони перебувають на сомоізоляції.Нагадаємо, що через коронавірус померла 78-річна жителька Ковеля . Загибла мала гіпертонічне захворювання. У медзаклад потрапила з пневмонією 4 травня. Вже на наступний день у неї виявили коронавірус. На жаль, перебороти захворюванням вона не змогла.

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